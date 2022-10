Después de una ruptura amorosa es normal darnos una licencia para llorar, zapatear, no querer hacer nada y preguntarnos qué funcionó mal en la relación. El tiempo que dure este proceso dependerá de cada uno. Pero no puedes quedarte en ese estado toda la vida, una forma de seguir adelante es reinventándote, es decir, poner tus mejores armas a trabajar para ti misma. Muchos piensan que reinventarse es complicado, hasta casi imposible. No es así. La coach de vida Angie Palomino nos da los pasos para lograrlo:

PRIMER PASO. Ponle punto final a esa relación, olvídate de frases como: ‘y si vuelve…’, ‘tal vez esté confundido…’, ‘aún siento que me quiere…’, ‘qué hice mal…’, ‘se habrá fijado en otra…’. Estos pensamientos son desgastantes y frustrantes. Entiende que esa etapa de tu vida ya terminó, ¡acéptalo!

SEGUNDO PASO. Vuelve a encontrarte contigo misma. ¿Qué sabes hasta el momento de ti?, ¿qué te gustaría hacer a partir de ahora con tu vida?, ¿qué te hace feliz?, ¿a qué renunciaste por tu antigua relación? Responde con sinceridad estas interrogantes. Una vez que tengas claro estos puntos, verás que tu panorama será otro.

TERCER PASO. Saca de tu vida a las personas tóxicas, aquellas que no te dejan avanzar. Esto te permitirá tener una mentalidad positiva y ver tu camino de modo distinto. Sé más empática y optimista, no pienses solo en lo malo que te ha pasado hasta el momento. Busca en tus recuerdos, seguro que hay más experiencias bonitas de las que imaginas.

CUARTO PASO. Cambia de look. Al reinventarnos modificamos nuestro cuerpo y alma. Esto no hará que dejemos de ser nosotras mismas o perdamos nuestra esencia, más bien es repotenciar nuestros atributos físicos y emocionales. Puedes hacerte un corte de cabello nuevo, cambiar los colores de tus prendas o usar tonos distintos en tu maquillaje. Lo importante es que tú te sientas cómoda con el cambio.

VIDA SOCIAL

Tómate tu tiempo para reactivar tu vida social, tampoco se trata de salir todos los fines de semana para ‘recuperar el tiempo perdido’. Ve a tu ritmo.

