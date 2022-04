Hay algunos trabajos que, a pesar de no ser considerados actividades de riesgo, pueden conllevar el surgimiento de algún tipo de enfermedades si es que el colaborador no toma ciertos cuidados y lleva una vida sedentaria. Por eso, en el marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra cada 28 de abril, Héctor Begazo, director de Sabsa, empresa especialista en planes de salud, nos comparte cuatro recomendaciones para no dañar nuestra salud:

1. Realiza pausas activas: Cada lapso de 2 horas de estar sentado, realiza estiramiento muscular en el mismo puesto de trabajo.

2. Mantente activo. Realizar ejercicios fuera del horario de oficina es indispensable. Además, a largo plazo, puede ayudar a no desencadenar otras patologías como hipertensión, sobrepeso o diabetes.

3. Revisa las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo . La altura de la silla, de la PC, y la ubicación del teclado. Unas malas condiciones, pueden causar dolor de cuello, espalda, cuello, entre otros.

4. Mantén un control de tu peso corporal. Es importante prever y controlar los cambios significativos. Estos pueden ser una señal de advertencia para el trabajador.

¿Qué son las enfermedades ocupacionales?

Estas enfermedades son progresivas, inclusive luego de que el trabajador haya sido retirado de su exposición al agente causal. En el último año, más de 27 mil personas han sufrido algún tipo de accidente laboral en el país. Actualmente, las más recurrentes en el Perú, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), son: pérdida de audición, tuberculosis, neumoconiosis, silicosis y enfermedades respiratorias.

Por ello, Begazo sostiene que la mejor forma de prevenir estas enfermedades es informándose y cumpliendo los protocolos de bioseguridad que identifican los peligros y riesgos a los que estamos expuestos en el lugar de trabajo: “Estos protocolos han sido hechos por especialistas y buscan proteger al trabajador. Además, se debe crear conciencia de la importancia de trabajar en un espacio seguro”, añade.

Actualmente, la Ley Nº 29783 dicta que, toda empresa debe contar con un comité o supervisor, y de no tenerlo, la empresa puede sufrir una sanción de hasta s/ 114,928.00 según el rubro y número de trabajadores afectados. Por otro lado, el rol del trabajador es sumamente importante. Se debe cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, es indispensable que se reporte cualquier evento o situación que ponga o pueda ponerlo en riesgo.

