Con el objetivo de hacer más visible su negocio y también de ayudar a las personas a emprender un negocio de pastelería en plena pandemia, Víctor Tarazona incursionó en la popular red social TikTok, donde ya cuenta con más de 14 mil seguidores. Este joven chef de repostería y tiktoker hace tutoriales de recetas fáciles y económicas. Trome conversó con él.

¿Cómo decides entrar a TikTok?

La pandemia nos obligó a hacer muchas cosas, entre ellas reinventarnos. Me gusta esta red social porque las recetas sí pegan y rápidamente se viralizan. Además, llegan a un público más joven.

¿La gente ahora busca tutoriales cortos?

Sí, los consumidores ahora prefieren videos más ágiles. Ahora aprendes en 30 segundos lo que antes se aprendía en 10 minutos.

¿Tú mismo te grabas?

En mi pastelería Sugarlab he acondicionado un espacio para grabarme. Lo hago yo solo y me divierte mucho porque es hacer algo diferente a lo que estoy acostumbrado.

En las redes la gente a veces suele ser cruel, ¿has leído algún comentario así?

No muchos, pero por ahí recuerdo algunos cuando hice una torta de la casaca de universitario, hubo comentarios negativos.

¿Usas el Facebook para hacer tus clases en vivo?

Sí, doy clases gratuitas y también pagadas. He descubierto en la enseñanza algo que me gusta mucho y la mayor satisfacción es ver que la gente durante esta pandemia ha podido emprender un negocio.

¿En la cocina no debe haber secretos?

No, a mí me gusta compartir. No guardo recetas. Un pastelero se va diferenciando no porque hace la misma receta, sino por su experiencia y creatividad.

¿Te ha ocurrido algún imprevisto mientras preparabas un postre?

Una vez cuando hice un pie de pecanas, se doró más de la cuenta. En este caso, lo que hice fue cortar una porción, echarle azúcar en polvo encima y reírnos. No quedaba otra.

¿Cuál es la primera cualidad que debe tener un pastelero?

Ser persistente es la base. A veces los chicos se rinden rápidamente porque un postre les salió mal, pero en la pastelería antes hay que pasar por un proceso largo de errores. Con toda esa experiencia ya se puede hacer algo mejor.

¿Te ha pasado?

Claro, cuando yo empecé uno de los primeros dulces que hice fue un pionono y la masa se me quemaba. Y no me di por vencido, lo repetí 13 veces hasta que me salió.

¿Cómo pueden encontrarte en TikTok?

Como sugarlaboficial.