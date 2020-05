La carismática y divertida actriz que da vida a ‘Estrella’ en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, Patricia Portocarrero confiesa que en este tiempo de confinamiento ha descubierto que, con calma, cocina muy bien y uno de sus sueños es ver en Netflix la serie que está escribiendo.

Lo primero que harás cuando termine la cuarentena...

Como no quiero exponer a mi hijo, planeo seguir en mi casa durante dos semanas más. Luego de eso voy a ir corriendo a ver a mi hermana.

¿Qué has aprendido en este tiempo de aislamiento?

A escuchar mis necesidades, es que siempre estoy a mil. Y también necesito un tiempo para ‘no hacer nada’.

Lo que más extrañas hacer…

Actuar y compartir risas con mis compañeros.

¿Alguna habilidad que has descubierto?

Que, con calma, cocino muy bien.

¿Con quién has hecho más videollamadas?

Con mis compañeras de Las Bandalas: Saskia (Bernaola) y Katia (Palma). También con Armando Machuca y Renata Casalino, la Head de Marketing en mi empresa LAPORTO PRODUCCIONES.

¿Cómo pasarás el Día de la Madre?

Intentaré cocinar un plato especial, algo rico.

¿Qué tal van las clases virtuales con tu pequeño?

Me estoy pudriendo. Sobre todo porque yo debo estar a su lado, que es lo que corresponde.

De todos los rumores que has escuchado de ti, ¿cuál ha sido el más loco?

Que soy antipática y creída. O sea... demórate (risas).

¿Cuál es la pregunta más incómoda que te han hecho?

Antes me incomodaba que me pregunten la edad, pero ya no. Tengo 46.

Una mujer inteligente...

Se hace y se prepara, intelectual y espiritualmente. Aprende a valorar su libertad y su soledad.

Si pudieras ser alguien diferente por un día, ¿quién serías?

Una cantante famosa con una voz espectacular.

¿Con quién te gustaría actuar?

Más que actuar, me gustaría que me dirija Pedro Almodóvar.

¿El mejor consejo que te han dado?

Mi padre siempre acostumbraba decir refranes. Uno era: ‘Wawa que no llora, no mama’.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Alegre, controladora y emprendedora.

¿Cuál es la canción que escuchas y no puedes dejar de bailar?

‘Footloose’. Soy de otra generación.

¿Qué más disfrutas hacer?

Contarle un cuento a mi hijo antes de dormir y ver Netflix con mi enamorado.

¿La frase que más repites?

‘Es lo que hay’.

¿Lo más extraño que te ha dicho un fan en la calle?

‘Tú eres la zorrita, ¿no?’. (Su personaje era Sor Rita en la exitosa obra de teatro ‘La Santa Comedia’). Cuando te lo gritan en la calle, así de la nada, suena bien extraño.

¿Qué te asusta?

Que algo le pase a mi hijo.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Ver a mis nietos. Y a corto plazo terminar de escribir la serie que estoy creando y poder verla en Netflix.