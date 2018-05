Paula Ávila: ¿a qué edad fue su primer beso? [VIDEO y FOTOS]

La modelo argentina y ‘combatiente’ Paula Ávila da detalles en este cuestionario sobre su primer beso, al que calificó como muy romántico. La popular ‘Poly’ cuenta que juntó sus labios con los de un compañero al que quiso mucho, en el último año de la escuela.

Si bien esas épocas ya pasaron, confesó que desearía volver a tener 17 años y vivir con sus padres en cualquier lugar del mundo.



El amor es...

Algo muy importante para ser feliz.



Un color que no te guste...

Negro.



¿Cuál es tu canción preferida?

Cualquiera de Ricky Martin.



Tu mayor deseo es...

Vivir nuevamente con mis padres en cualquier país.



Un olor que te encante...

El del algodón de azúcar.

¿Cuál es tu plato preferido?

Milanesa napolitana con papas fritas.



¿Sabes cocinar?

Sí, me doy maña.



¿Qué plato te sale mejor?

Todo lo sano, pollo a la parrilla con verduras.



Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué edad sería?

A los 17, mi último año de escuela.



Una meta cumplida...

Poder trabajar con mi hermano.



Defínete en tres palabras...

Cariñosa, sensible y amable.



¿Qué significa el Perú para ti?

Es mi segundo hogar.



¿A qué edad fue tu primer beso?

A los 15 años, en el último año de la escuela. Lo quería mucho a ese chico.



¿Tienes mascota?

Sí, dos perritos, los amores de mi vida Tomer y Ayla.

¿Cuántos vasos de agua tomas al día?

La verdad pocos, dos o tres.



¿Te has operado estéticamente?

Sí, claro, las ‘lolas’.



Te molesta la gente que...

No habla para resolver problemas.



¿Qué extrañas de Argentina?

A mi familia, las reuniones con ellos.



La locura más grande que hiciste con tu cabello fue...

Raparme un costado y pintar el resto de azul y violeta.



¿Cuántos tatuajes tienes?

Más de 20, menos de 30.



¿En dónde no te has tatuado?

La cara, nunca lo haría.