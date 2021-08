Fernando Timaná Sandoval (57) lleva cuarenta años haciendo reír a grandes y chicos con su personaje ‘Charolito’. Este payasito nos robó el corazón cuando participó en el programa de Yola Polastri y años después junto a Karina y Timoteo. Ahora, alejado de la televisión, nos presenta su circo ubicado en Carabayllo.

Charolito, ¿hace cuántos años eres payasito?

Este año cumplo cuarenta. Todo empezó cuando en el colegio me juntaba con un grupo de amigos para hacer presentaciones cómicas. Uno de ellos, que ya era payaso, me dijo que tenía aptitudes para desenvolverme en ese mundo. Después de tanto tiempo sigo haciendo lo que me gusta.

¿Cómo llegaste a la televisión?

Fue gracias a Yola Polastri. Su programa se quedó sin payasito e hicieron un casting. Fui y gusté, así me quedé más de veinte años. Los adultos me ven como el payaso de su infancia.

¿Fue difícil dejar la pantalla chica?

Me costó mucho dejar la TV, porque cuando estás ahí eres el más querido, el mejor atendido. Me sentí mal, no sabía qué hacer, pero fueron mis hijos Fernando y Joselyn quienes me animaron a seguir trabajando.

¿Qué lugares has conocido como Charolito?

Uy, con Karina y Timoteo viajamos mucho. Fuimos a lugares en los que no sabía que me conocían. Llegué hasta Japón con mi show.

Ahora tienes tu circo...

Sí, es el quinto año que pongo mi circo.

El circo de 'Charolito' abrió sus puertas en Carabayllo. (Foto: Trome)

¿Qué lo diferencia de los demás?

Es que mi contenido es educativo. Es sano y divertido. Nada de morbosidades o movimientos obscenos delante de los niños. Además, siempre dejo un consejo al final del show. Busco recuperar la imagen del circo.

Este año es peculiar, ¿qué medidas están tomando?

El aforo es reducido. Contamos con un escáner que toma la temperatura de las personas, tenemos lavamanos, no se permite consumir alimentos dentro de la carpa y cada cinco días realizamos una desinfección profesional.

¿En qué consiste el show?

En la primera parte contamos con un show de telas aéreas, monociclistas, malabaristas y payasos. Al final, realizo mi presentación especial con un lindo mensaje de cuidado.

¿Qué se necesita para ser un buen payasito?

Ser disciplinado, puntual, respetuoso, cuidar la imagen y capacitarse constantemente. Llevé talleres de baile y oratoria.

Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. (Foto: Trome)

¿Son diferentes los niños de ahora que los de antes?

Los de ahora son más despiertos, se las saben todas. Es más complicado hacerlos reír, pero con la preparación que tengo poseo herramientas para lograrlo.

¿Dónde está ubicada tu carpa?

En la explanada del mercado Qatuna, entre las avenidas Chimpu Occllo y Trapiche. Tenemos funciones de lunes a domingo y nos quedamos hasta la tercera semana de agosto. Las entradas se compran en la boletería del lugar.