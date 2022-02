Con tan solo 11 años, la dulce Dayanna Gutiérrez Barraza interpreta canciones de amor y desamor. Ella es imitadora de la cantante chilena Mon Laferte y ahora realiza presentaciones en vivo como toda una profesional.

Dayanna, ¿dónde fue la primera vez que viste a Mon Laferte?

La escuché en la televisión y me gustó mucho.

¿Qué más admiras de ella?

Me gusta cómo canta, cómo se mueve en el escenario. También sus vestidos y los zapatos que usa.

¿Quién te dijo que tu voz se parecía a la de la cantante?

Fue mi profesor de canto. Empecé a estudiar canto a los 6 años y se dieron cuenta de que mi tono de voz era muy parecido al de Mon Laferte.

¿Desde cuándo cantas?

Desde que tengo 5 años. Es que yo siempre iba al estudio musical de mi tío y veía a los cantantes grabar sus temas y yo también cantaba.

¿Entiendes las letras de las canciones?

Más o menos, pero le pregunto a mi mamá y ella me explica. Me cuenta de qué trata la canción y me ayuda en mi interpretación.

¿Cómo cuidas tu voz?

No uso ropa desabrigada, tampoco tomo cosas heladas.

¿Quién te hace el vestuario?

Mi mami los confecciona y algunos los compra. Ella ha tenido que llevar clases de confección para poder ayudarme con los vestidos y los guantes porque así nada más no se encuentran.

Su madre se encarga de peinarla, maquillarla y de elaborar su vestuario.

¿Y tu peinado?

Cuando voy a ‘Yo Soy Kids’, allí me peinan y maquillan. Pero cuando tengo presentaciones mi mami se encarga de todo.

¿Quién es tu jurado favorito del programa?

Yiddá Eslava porque es divertida, chistosa y muy amable.

¿Alguien más en tu familia canta?

No cantan ni el ‘pollito pío’ (risas). Pero mi abuelo materno toca la guitarra.

¿Qué sientes cuando te presentas ante el público?

Me siento muy feliz porque amo cantar y me gusta estar en el escenario. Además, el público me dice que lo hago muy bien y que me siga esforzando.

Mon Laferte tiene varios tatuajes, ¿te gustaría tener alguno?

Sí, pero solo uno cuando sea grande (risas).

¿A qué grado del colegio pasas?

Entro a primero de secundaria. Iré a un nuevo colegio y estoy muy emocionada porque haré nuevos amigos.

página de Facebook: Yo Soy Kids Mon Laferte - Dayanna Gutierrez.

¿Qué quieres ser de grande?

Me gustaría ser cantante y compositora de baladas.

¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?

A través de mi página de Facebook: Yo Soy Kids Mon Laferte - Dayanna Gutierrez.