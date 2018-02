¿Tu perro no bebe suficiente agua? Aquí te decimos qué hacer

Así como hay personas a las que no les agrada beber agua, también existen perros con este mismo problema, solo que en ellos esta falta de hábito es más perjudicial porque, al no sudar como los humanos, se invaden de calor a un punto que no pueden regular su temperatura corporal. Felizmente, existen otras formas para hidratarlo.



La doctora Magali Zavala revela que el animalito recibe con agrado dos frutas llenas de líquido: la sandía y el melón. Para dárselas, retira la corteza y las semillas, ya que pueden provocarle obstrucción intestinal.



“Corten las frutas en cuadraditos y dénselas en cantidades moderadas”, recomendó la experta.

Si el problema que tiene tu perro es que no percibe sabor en el agua hervida , prueba con infusiones. La manzanilla y hierbaluisa le controlarán el calor y mejorarán su digestión. Y la hierbabuena, por ejemplo, es un antiparasitario natural.



En esta estación también mezcla el alimento balanceado (comida seca) de tu perro con comidas húmedas como los patés y las sopitas recién preparadas.



Es verdad que todos estos alimentos jamás reemplazarán al agua, pero complementan muy bien la dieta del animalito y lo mantienen hidratado.



Sabías que:



* Si tu engreído bebía regularmente agua y de pronto, dejó de hacerlo, es mejor que lo lleves a su doctor para que identifique la causa de su inapetencia.



* A los canes les atraen los sabores dulces. Añade una pizca de miel a sus infusiones, no azúcar.

