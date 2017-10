En realidad no hay un número exacto deperros que podrías tener en tu hogar. De hecho, no existe una ley que regule la cantidad de animales por habitante. La tenencia de estas mascotas queda a criterio de cada persona que, de ser responsable, debe considerar que esta especie necesita cuidados y dedicación.



Enrique Tello, vocero del Colegio Médico Veterinario de Lima, reflexiona que para tener un perro, hay que contar con los medios necesarios. “Si vivo en un departamento de menos de 100 metros cuadrados, mal haría en llevar allí a un rottweiler. No tendría comodidad”, advierte.



Además, se debe considerar que el animalito necesita un espacio para sus platos de comida y cama. También requiere ser vacunado al año, desparasitado cada 6 meses y bañado a los 30 días. “Todo esto sin contar su paseo diario, para que sea un perro equilibrado y amigable”, indica.

Esta especie necesita cuidados y dedicación. Debes pasearlos todos los días para que sean perros amigables y equilibrados. AGENCIAS

HACINAMIENTO



Que en una casa haya más de 4, 5 o 10 perros, definitivamente es producto del cobijo que el dueño quiere darles. Sin embargo, por querer hacerles un bien, muchas veces se les afecta, dado que la convivencia genera suciedad, provocando infecciones en los mismos canes, que no tardan en enfermarse.



No se trata de tener muchos perros, sino de que vivan bien.

Esta especie necesita cuidados y dedicación. Cuidado con el hacinamiento. AGENCIAS

* Una encuesta de CPI reveló que al menos 2 de cada 3 hogares en Lima poseen una mascota, de los cuales el 80 % cuenta con un perro y un 36 %, con un gato.

* Si te hiciste de una camada de perros y no puedes criarlos a todos, evalúa darlos en adopción.

