Limpiar las orejas de tu perro es más fácil de lo que imaginas y se puede hacer en casa siguiendo algunas pautas. Eso sí, tanto el dueño como el can tienen que estar cómodos de hacerlo. Si nunca lo has hecho, puede que te preguntes por dónde empezar, por eso a continuación te contamos paso a paso cómo limpiarle las orejas a tu mascota .

Las razas de orejas caídas, como Cocker Spaniel, Golden Retriever o Beagle, necesitarán una limpieza más frecuente de los oídos, ya que pueden ser más propensas a las infecciones. Esto a raiz de que las orejas caídas más largas permiten menos flujo de aire y los desechos y la humedad pueden quedar al interior más fácilmente en el canal auditivo, lo que puede provocar una infección por hongos (otitis).

¿Qué necesitas para limpiarle las orejas a tu perro?

Antes de empezar a limpiar las orejas de tu perro, asegúrate de tener lo siguiente:

Algodón húmedo o almohadillas de algodón.

Limpiador de oídos para perros (nunca uses productos destinados a los humano).

Una toalla limpia.

Alguien que te ayude a sostenerlo (especialmente si tu perro no está acostumbrado a que le toquen las orejas).

Muchos premios como galletas para después de la limpieza de oídos.

Nunca uses bastoncillos de algodón (cotonetes o isopos) para limpiar las orejas de tu perro.

¿Cómo limpiarle las orejas a tu perro?

Es mejor si empiezas a limpiar sus orejas cuando es cachorro, ya que es mucho más probable que se deje limpiar cuando son adultos. Comienza tocando suavemente sus orejas y acariciándolas para ver cómo reaccionará tu perro. Si es evidente que no le gusta, no lo obligues. Nunca trates de limpiarle las orejas a tu perro si está estresado o no quiere: esto podría lastimarle las orejas. En su lugar, llévalo al veterinario.

Paso a paso:

Asegúrate de que tu perro esté cómodo, luego levanta la oreja para ver bien dentro de ella. Examina el oído y verifica si hay enrojecimiento, secreción o mal olor. Si hay una cantidad muy grande de cera, las orejas están muy rojas o parece que hay pus o tiene un olor fétido, es signo de que hay un problema y tendrás que llevarlo para que lo vea un veterinario. Limpia suavemente la entrada de la oreja con algodón húmedo, esto eliminará la suciedad. Inserta la punta de su limpiador auditivo para perros en el canal auditivo, asegurándote de no insertarlo demasiado profundo, luego aprieta la botella para liberar el limpiador auditivo. Masajea la base del oído para ayudar al limpiador a pasar al canal auditivo. Retira cualquier exceso de limpiador con algodón húmedo. Repite el proceso en el otro oído.

Por qué mi perro estornuda

Resfriado

Los perros también pasan por este cuadro como los humanos y la irritación de las vías respiratorias superiores hacen que presenten tos o secreciones mucosas. Esta condición se le pasará en pocos días y de no ser así, es mejor llevarlo al veterinario.

Alergia

Si tu perro estornuda cuando come o está cerca del polen, polvo, flores, moho, hierba, humo del tabaco o productos de limpieza del hogar, puede ser alérgico a ellos y al estornudar busca eliminar las sustancias que han entrado por su nariz.

Enfermedades respiratorias

Un virus puede ser el causante de que tu perro tenga constantes estornudos. Para saber que está sufriendo este proceso hay que prestar atención a otros síntomas como ojos o glándulas linfáticas hinchados, tos, moco, dificultades para respirar o cansancio.

Esto es el indicador de que tu mascota puede estar padeciendo de asma, bronquitis, neumonía, faringitis, moquillo, entre otros males, por lo que si estornuda mucho y se ahoga, debe recibir tratamiento cuanto antes.

Ácaros en la nariz

Los ácaros no solo afectan a las personas, sino también a los perros pues pueden alojarse en su nariz y causarles mucha picazón, lo que conlleva a los estornudos.

