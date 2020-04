POR: MARCO GONZALES

Siempre que nuestro perrito nos mueve la colita o salta sobre nuestras piernas, jugamos con él e, incluso, hasta lo besamos. Ese cariño es algo natural, pero no tan inofensivo como parece.

Erik Valdivia, de la veterinaria Alerta Vet, advierte que si besamos a nuestra mascota o dejamos que nos lama la boca, la saliva del animal podría transmitirnos gérmenes y afectar nuestra salud.

“En la boca del animalito existen bacterias, parásitos o virus. Si lo besas podría haber un riesgo. Hay que aclarar que las bacterias, parásitos o virus son específicos en ciertas especies. Por ejemplo, los perritos tienen ciertos virus, mientras que el gato otros”, explica el doctor.

Valdivia señala que no es higiénico besar a nuestras mascotas. Sin embargo, esto no significa que los besos entre tu perro y tú se han terminado de por vida. Siempre y cuando no dejes que te bese en la boca, en la nariz o en los ojos, no tiene por qué pasar nada. Esto se debe a que dichas zonas son membranas mucosas en las cuales la saliva y los patógenos de los perros pueden absorberse con mucha más facilidad.

“La mascota no es un peligro. Puedes estar con ella, abrazarla y cargarla, pero tratar lo menos posible de darle besos o permitir que te lama la boca”, advierte.

LO IMPORTANTE ES:

1. Tener el calendario de vacunación al día.

2. Desparasitarlo y ponerle un collar antipulgas.

3. Mantener su higiene bucal, además de una adecuada dieta.

4. Cepillarlo y bañarlo de manera seguida.

5. Evitar lamidos directamente en la boca.