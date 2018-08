Perros: ¿Por qué nuestras mascotas inclinan la cabeza?

¿Dónde está mi engreído? ¿Quién es el consentido de la casa? ¿Cómo ha pasado el día mi pequeño? Si le haces estas preguntas a tu perro y constantemente le conversas, te habrás percatado de que él, en algún momento, inclina la cabeza como diciéndote: ‘¿me hablas a mí?’.



No es que empezó a entender el idioma español. Él hace este gesto para denotar únicamente curiosidad.



Ronald Custodio, entrenador de perros de Mastercan.net, explica que con este movimiento de cabeza, tu mascota trata de identificar palabras y entonaciones familiares con las que ha crecido o asocia determinadas situaciones.



Por ejemplo, si le dices ‘bebé’, él entiende que en seguida recibirá cariño, así lo acostumbraste. Pero si le preguntas ‘¿quién es el más hermoso del planeta? ¡Mi bebé!’, solo entenderá lo último (bebé) y lo demás le resultará confuso.



“Por ese motivo, sugiero no saturarlo con frases porque terminará por estresarse. Lo mejor es ayudarlo a memorizar palabras claves, como ‘baja’, ‘no’, ‘muy bien’ y ‘a comer’, que lo comprometen a una acción y contribuyen a su adiestramiento”, aconseja el experto.



SONIDOS



Otro motivo es cuando escucha sonidos a su alrededor. Con el gesto, busca identificar el origen del ruido. En todos los casos no es que el animalito entienda una situación, solo lo intenta.



SABÍAS QUE...

El can puede reconocer hasta 165 palabras, por lo que no es extraño que ladee la cabeza para distinguir algunas de ellas.



+ DATOS

Siempre que atienda a las palabras que le ayudaste a memorizar, dale cariño o una recompensa (galleta).