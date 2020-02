POR: MARIELA CELIS

Quizás te has percatado de que el apetito de tu perro ha disminuido en las últimas semanas y no sabes a qué se debe o cuándo debes preocuparte por esta baja en su alimentación. El doctor Enrique Tello, vocero del Colegio Médico Veterinario de Lima, explica que casi siempre esto ocurre en verano, época en la que el can se muestra más inapetente porque no necesita de muchas calorías para mantener su temperatura corporal, que normalmente es de 38 a 39 °C.

“Esto no ocurre en invierno, cuando la temperatura de la ciudad se encuentra a 17°C aproximadamente. En ese caso el can sí requiere comer más porque existe una gran diferencia entre la temperatura de su cuerpo y la del ambiente”, explica. A su vez, en época de calor, la mascota lejos de corretear prefiere tumbarse en algún lugar fresco, razón por la cual gasta menos energía que luego cubrirá con una comida menor a la habitual.

RUTINA

Pero que esto ocurra en verano, no significa que debamos alterar la rutina de alimentación del perro. Si come dos o tres veces al día, ello no debe variar. “El mismo animalito regulará su alimentación y dejará la comida que ya no necesite. Solo hay que darle más agua y evitar ofrecerle sopas o alimentos húmedos que puedan descomponerse y provocarle un problema estomacal”, advierte Tello.

Si el perrito, además de inapetente, muestra decaimiento y vomita, será mejor llevarlo al veterinario.

SABÍAS QUE..

En esta época de calor, el perro usualmente come más en la noche o bien temprano, aprovecha esos momentos de mayor frescura para ofrecerle sus alimentos.