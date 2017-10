Perú vs. Nueva Zelanda: café peruano se ganó a los neozelandeses

La selección peruana de fútbol enfrentará este 10 de noviembre a Nueva Zelanda en el partido de ida por el repechaje para el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, lo que pocos saben es que el Perú ya tiene presencia en ese país oceánico a través de nuestro café, el cual exportamos desde hace 12 años y es uno de los favoritos.



El encargado de llevarlo es el ingeniero Félix Marín, representante de la Cooperativa Café Hemalu de Bosques del Inka, quien indica que nuestro país exporta anualmente 60 mil toneladas de café de Chanchamayo (Junín).



¿Desde hace cuánto exportan café a Nueva Zelanda?

Desde el 2005. Todo empezó cuando ganamos un concurso en Francia como el mejor café y, como consecuencia, un empresario neozelandés nos contactó para trabajar con ellos y exportar a su país.



¿Qué clase de grano exporta?

Exportamos café honey, que es un producto orgánico y cultivado con responsabilidad social.



¿Siempre cultivaron este café?

No, cuando el empresario neozelandés nos contactó, me pidió que cultivemos este tipo de café –honey-, porque el consumidor de Nueva Zelanda es muy exigente. Y fue ahí cuando nos abrió la mente y comenzamos a trabajar este producto.



¿Dónde lo cultiva?

En Chanchamayo, en bosques nativos. Es completamente orgánico y no contamina el medio ambiente.



¿Qué lo diferencia y por qué les gusta tanto a los neozelandeses?

El café honey tiene más cuerpo, es aromático y en un expreso produce más nata blanca. Además, cuenta con propiedades antioxidantes y previene el párkinson y el cáncer de colon.



¿Cómo es el consumidor neozelandés?

Es muy exigente, se preocupa mucho porque no se contamine el medio ambiente en la producción. Nuestro café es muy reconocido por ellos, quienes también se preocupan bastante por su alimentación y buscan productos orgánicos y naturales.



¿Cómo fue la aceptación de este producto en ese país?

Excelente, cada vez estamos más posicionados en las más de 60 cafeterías y 900 supermercados de la cadena Woolworths.



¿Cómo lo toman?, ¿con bastante o poca azúcar?

El café honey absorbe los azúcares naturales de la planta. Tiene un dulzor y acidez diferentes, por eso allá lo consumen con menos azúcar o, en su mayoría, con nada de dulce.



¿Qué le diría a la selección que llega este 10 de noviembre a Nueva Zelanda?

Que los jugadores deben ir al supermercado y cafeterías a tomar nuestro café para que jueguen el partido a ganador y así vencer en el repechaje.