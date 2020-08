Para pagar sus estudios en la universidad, Amparo Limaylla empezó a preparar alfajores y cupcakes en el 2012. Con el paso de los años fue perfeccionando sus recetas y ahora es toda una experta haciendo tortas temáticas y personalizadas. En esta pandemia su negocio se ha convertido en su soporte económico.

¿Ya tenías experiencia haciendo postres?

Los preparaba para comer en casa, no para vender. Me ayudaron mucho los tutoriales de pastelería que hay en YouTube. Luego, me inscribí en un curso gratuito de postres.

¿Ahora solo te dedicas a tu negocio?

Soy licenciada en Administración de Negocios, pero debido a la pandemia dejé mi trabajo y ahora me dedico a preparar tortas temáticas y personalizadas, alfajores, packs cumpleañeros y otros postres.

Antes de la pandemia, ¿cuántas tortas vendías a la semana?

Unas 12.

¿Cuánto tiempo te demoras en prepararlas?

Los queques son rápidos, lo que demora es la decoración. Las flores, muñequitos u otro detalle que pida el cliente.

¿También orientas a las personas que quieren emprender?

Sí, tengo un grupo en Facebook llamado ‘Mi primer negocio Perú’, mediante el cual ayudo a las personas a direccionar bien su idea de emprendimiento. A veces solo necesitan un empujoncito para comenzar.

¿Cómo pueden hacer sus pedidos?

Me escriben al WhatsApp 965-425-524 o en mi página de Facebook (Tortas temáticas personalizadas y Cupcake Delicias de Thiago).