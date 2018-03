Pianista peruana ganó importante concurso y ahora tocará en EE.UU.

POR: SAMANTHA AGUILAR



Música. 'El piano es mi mejor amigo y compañero de vida’, afirmó la joven pianista Andrea Arévalo, quien a sus 24 años ya se alista para su gran presentación este sábado 17 de marzo en el Carnegie Hall de Nueva York.



Esta joven promesa de la música dijo sentirse muy emocionada por tocar en EE.UU. "Considero que hasta ahorita es lo más grande que me ha pasado como pianista. Hemos sido siete los ganadores en el concurso ‘American Protégé International Competition of Romantic Music’ donde han participado decenas de músicos", relató Andrea.



¿Cómo fue la evaluación?

Primero calificaron mi trayectoria como músico y después, mediante un video que mandé, conocieron mi trabajo.



¿Desde qué edad tocas el piano?

Desde los tres años. Mi madre me cuenta que toda su vida soñó con ser pianista, pero que por falta de medios económicos no pudo hacerlo. Desde chica he asistido a clases de piano y lo bueno es que me gusta, nunca me obligaron.



¿Qué es el piano en tu vida?

Me acompaña siempre cuando estoy triste o feliz.



¿Es cierto que lo tocas con una mano?

Sí, también cuando es necesario.



¿Cuántas horas ensayas al día?

Alrededor de ocho.



Eres un ejemplo de perseverancia…

Nada es imposible cuando uno quiere algo. Gracias a mi esfuerzo y el apoyo de mis padres he podido ganar varias becas y seguir aprendiendo.



Las personas que deseen escuchar un poco de tu música, ¿cómo pueden hacerlo?

A través de mi canal de youtube: Andrea Francoise Arévalo.

