Pilar Gasca: ‘Mis jeans moldean las caderas de las mujeres’ [VIDEO]

Pilar Gasca , la novia del humorista Edwin Sierra, conversó con la revista Más Mujer y contó que hace cinco años empezó a vender pantalones jeans licrados en el emporio de Gamarra. "Mi abuelita es costurera y yo siempre la acompañaba a comprar sus materiales en Gamarra. Cuando cumplí 19 años, me arriesgué y comencé mi negocio", expresa orgullosa.



Además, esta emprendedora reveló a la revista Más Mujer que desde muy chica le ha gustado ahorrar. "A los 17 años trabajaba como anfitriona y a los 18 fui parte de la agrupación Alma Bella. Esto me permitió tener un pequeño capital e iniciar mi marca 'Sexy Hip'", indicó la pareja de Edwin Sierra.



Lee la entrevista completa de Pilar Gasca en la revista Más Mujer. Además, tenemos nuestras notas de psicología que te ayudarán a comprender más a tus hijos y pareja, horóscopo, consultas íntimas, moda, salud, belleza y muchas cosas más. Por eso, compra tu revista a solo 1 sol en cualquier quiosco. ¡No te lo pierdas!



Pilar Gasca. Pilar Gasca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.