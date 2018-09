Pintarse el cabello: 5 cosas que debes saber antes de hacerlo

Cuando queremos un cambio de look lo primero que pensamos es pintarnos el cabello. Sin embargo, aún hay mujeres que creen que hacerlo lo malogrará. Norma Soto, gerente de Educación de L’Oréal Professionnel, explica que el tinte no ingresa a la raíz, por tanto no genera que la hebra capilar se debilite y caiga. Además de ello, antes de teñirte toma en cuenta lo siguiente:



1. Pregúntate cómo quieres pintártelo. Buscas una coloración permanente (necesita retoque de raíces) o un ‘tono sobre tono’ (es sutil y no necesita retoques frecuentes).

2. El color luce diferente en cada persona. ¿Quieres teñir tu melena del mismo color que tu amiga? Cuidado, utilizar el mismo producto no te lo garantiza. A ti puede quedarte más claro o más oscuro, pero no igual.



3. La coloración no es un aclarado. Al pintarte solo aclararás tu cabello unos cuantos tonos, mas no podrás pasar de un negro a un rubio. Para eso necesitas otro procedimiento: la decoloración.

4. Si es la primera vez que te tiñes, hazlo en un salón de belleza. Eso te asegurará mejores resultados, pues los coloristas te ayudarán a encontrar el tono que más te convenga.



5. Luego del tinturado debes usar productos especiales. Tu pelo, al ser expuesto a químicos, puede que se reseque más adelante. Para evitarlo deberás cuidarlo con productos que lo hidraten y fortalezcan.