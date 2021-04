¿Te has preguntado por qué la dieta que hacías a los 20 o 30 años te funcionaba para bajar esos kilitos de más y ahora que tienes 50 no hace ningún efecto en ti?... Bueno, no te angusties tanto porque esto le pasa a miles de mujeres. La nutricionista de la Clínica Ricardo Palma, Karyn Reyna, explica que mientras más avanza la edad, más difícil es adelgazar para las mujeres, básicamente por un factor hormonal y de metabolismo.

“Cada 10 años el metabolismo disminuye. Por eso lo que te funcionaba a los 20 ya no lo hará a los 30, ni lo que hacías a los 40 te ayudará a los 50. Sin embargo, es importante señalar que a cualquier edad se puede bajar de peso, pero con diferentes métodos”, detalla la experta.

Ante esto, la especialista nos brinda una serie de consejos que debemos poner en práctica si ya estamos en los 50:

EXÁMENES. Visita al ginecólogo y endocrinólogo para que te realicen una evaluación hormonal.

HORAS DE SUEÑO. Descansa seis horas como mínimo. Porque sino se alterará tu metabolismo, dificultando la pérdida de peso.

ACTIVIDAD FÍSICA. Debe ser 180 minutos a la semana, como caminar, bailar o correr.

HORARIO DE ALIMENTACIÓN. El desayuno debe ser 45 minutos después de levantarte y la cena máximo a las 8 de la noche.

ALIMENTACIÓN BALANCEADA. Olvídate de las dietas restrictivas.

Consumir agua con limón en ayunas tiene una función antioxidante que activa el metabolismo, pero no te ayuda a adelgazar.

Estar todo el día en casa y el aumento de labores por el teletrabajo ha ocasionado que aumente la grasa abdominal, que no solo es un problema estético sino que también puede ser señal de algo más grave. Esta aparece como consecuencia de nuestro sedentarismo, mala alimentación y falta de ejercicios.

El entrenador de Bodytech, Mariano Sábato, explica que el peligro no solo está en la grasa abdominal que se ve en la pancita, sino en la que recubre los órganos (grasa visceral), porque está relacionada con problemas de salud mucho más peligrosos, entre ellos: cardiopatía, diabetes tipo 2, presión arterial alta, colesterol anormal y problemas respiratorios.

El experto brinda unos consejos:

+ Definir qué es lo que deseas. Estar saludable, bajar la grasa abdominal o tener un vientre plano. Según eso serás más exigente con tus nuevas medidas.

+ Reducir el consumo de alcohol. Al tomarlo interrumpe el proceso metabólico y no elimina la grasa.

+ Alimentación saludable. Consumir carbohidratos de forma saludable y equilibrada.

+ Quitar el azúcar de tu vida, sobre todo la refinada.

+ Eliminar las grasas saturadas y empezar a consumir grasas más saludables.

+Practicar deporte. Lo ideal es hacer pesas porque aumenta la masa muscular y disminuye la grasa.

NO ELIMINA LA GRASA ABDOMINAL

El experto de Bodytech explica que colocarse fajas no ayuda a reducir la grasa abdominal, sino que podría ocasionar problemas de circulación al estar tan apretados. La mejor forma, más saludable y eficaz es mejorando los hábitos alimenticios e incorporando una rutina de ejercicios en nuestro día a día.