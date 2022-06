En estos últimos meses hemos visto varios casos de infidelidad en los medios de comunicación y, salvo alguna demostración de decencia y dignidad, la mayoría de mujeres, tras la ‘sacada de vuelta’, no se molestan o indignan con su pareja, al contrario, la que recibe todo el odio es la amante. Para la coach de vida Angie Palomino, esto ocurre por lo siguiente:

♦Las mujeres no pueden aceptar que la persona que tanto aman les jugó chueco. Es muy doloroso para ellas creerlo, por eso le echan la culpa a la amante.

♦Lo hacen para restarle o quitarle responsabilidad a su galán sobre lo sucedido y así poder darle una nueva oportunidad. incluso usan frases como: ‘Ella lo sedujo’, ‘se le metió por los ojos’.

♦Es por un tema de ego. La mujer engañada no puede aceptar que apareció otra mujer que llamó la atención de su pareja. Esto hace que descalifique duramente a la amante y la minimice ante la sociedad. suele decir: ‘Esa no tiene valores’, ‘es una mala mujer’, ‘no tiene sangre en la cara’, ‘es una robamaridos’. Mujer, no busques un culpable específico. En una infidelidad tanto tu pareja como la amante son responsables de lo sucedido. los dos actuaron mal, se equivocaron y tienen que asumir las consecuencias.

ANTES DE DARLE UNA NUEVA OPORTUNIDAD...

♦Pregúntate qué estaba pasando antes de que pasara la infidelidad. Tal vez la relación no iba bien, no te quedes como la canción de Shakira ‘ciega, sorda y muda’. Ciega, porque no quieres ver los problemas que tiene la relación; sorda, porque te niegas a escuchar; y muda, porque callas lo que piensas y sientes.

♦Evalúa si tu galán es un infiel compulsivo (siempre está ‘trampeando’ pues la fidelidad no está en sus escala de valores) o un infiel ocasional (es la primera vez que lo hace y se siente mal por haberlo hecho). solo tú sabes cómo es él. además, no olvides que las promesas de cambio van acompañadas de acciones.

