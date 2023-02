Una costumbre arraigada en los perros es tirarse a tomar los rayos del sol, ya sea sobre tierra, césped o cemento, igual da.

Grandes y chicos, jóvenes y entrados en años, veremos a nuestros amigos peludos tomando el sol de lo más felices.

La creencia popular señala que lo hacen porque necesitan sol para absorber vitamina D, al igual que sus amos.

Eso es falso, porque no sintetizan la vitamina D con el sol, como los humanos que sí la transforman en la piel. Si el can come alimento balanceado, la vitamina D está ahí.

Tomar el sol en los perros sí se vincula con regular su temperatura corporal y por eso, cuando hace algo de frío, el perro aprovecha si salen los rayos solares.

Saben aprovechar los rayos del sol. Foto: ¡Stock.

En primavera y en verano, ya con los termómetros en cifras más altas, también buscan el sol, pero necesitan sombra al entrar en calor.

Cuando los perros están mayorcitos -desde los 7 son adultos mayores-, tomar el sol se hace constante y se vuelve en una gran necesidad si el animal tiene problemas en los huesos.

En esa situación, el calor puede ayudar a aliviar la artritis y los dolores articulares propios del perro viejito.