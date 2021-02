Hoy te explicamos por qué tu perro entierra su comida y si debes alarmarte por este extraño comportamiento. Si tienes un perro en casa probablemente hayas visto esta conducta y te preguntarás por qué lo hace. Que un can esconda su comida es algo completamente normal, ya que es esta conducta forma parte de su instinto y el perro lo lleva a cabo debido a diversos motivos que te diremos ahora.

Para proteger su alimento

El principal motivo es que el animal ve necesario esconderla de otros animales con los que convive. Esto ocurre con mayor frecuencia con perros que conviven con otros animales, ya sea por falta de supervisión o porqué no se sienten saciados con su propio alimento, roban la comida del otro.

Es alimento de gran aprecio

Puede que tu mascota esconda la comida solo cuando le das algo que gusta demasiado, como un premio o un hueso para roer, de modo que lo guarda para poder disfrutarlo más adelante.

Entorno inadecuado

Si el ambiente en el que come tu perro es muy ruidoso o transitado y él no se siente a gusto, se desplazará a otra zona a comer. Esto explica porque algunos se llevan su comida a la cama. No todos los perros quieren comer solos ni todos acompañados, lo importante es entender qué necesita el tuyo.

No tiene una alimentación adecuada

Puede que la razón por la cual tu perro esconde la comida es que no come la cantidad suficiente diaria que necesita. Al no comer suficiente, pasa hambre y necesita dosificarla durante el día, además de guardarla para asegurar que podrá comer más tarde. Puedes buscar ayuda profesional para poner fin a esta conducta.

Vivencias pasadas negativas

Cuando un perro ha pasado hambre debido a que tuvo un pasado complicado y estresante como el abandono, por supervivencia puede haber desarrollado este hábito de esconder la comida para asegurarse de que tiene alimento para más adelante.

Juego o aburrimiento

Finalmente, puede que tu perro esconda o entierre la comida porque le parece divertido, simplemente. Además, si tu perro pasa mucho tiempo solo o no realiza suficiente actividad en su día a día, puede encontrarse aburrido y buscar entretenerse de este modo.

Si tu perro esconde o entierra la comida no debes preocuparte. Sin embargo, es recomendable que después encuentres la comida para evitar que se pudra y la ingiera en mal estado.