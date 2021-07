Todos podemos sufrir un desamor o que una relación no resulte como pensábamos, pero si tu caso es de los que se repite una y otra vez con diferentes personas, vale la pena que te plantees por qué te ocurren esas desilusiones.

Psicológicamente, expertos indican que algunas mujeres tienen patrones sentimentales que les impiden historias de amor exitosas. El más importante es el modelo de padres con el que crecieron y que de adultas tienden a replicar de forma inconsciente.

“Si una niña tiene, por ejemplo, un papá mentiroso o indiferente, ella aprenderá a quererlo con dolor y cuando sea mayor buscará parejas con quienes pueda seguir sintiendo lo mismo”, sostienen.

Conscientemente, desean encontrar y formar una pareja estable, pero las dominará el recuerdo del miedo y su inconsciente terminará escogiendo a aquella pareja que o bien las abandonará o a la que traicionarán de algún modo para que las abandone.

Otro motivo es idealizar una relación. Tu amado puede percibir que eres una persona totalmente dependiente de él y se aburrirá.

O eres egoísta. Una mujer egoísta, que también antepone sus intereses, aleja a la pareja porque la vida conyugal requiere que ambos se preocupen por las necesidades mutuas.

Cambia. Si tus relaciones han sido muy parecidas y al final te dañaron, analiza las causas y ten la valentía de asumir un rol distinto en el que puedas crecer como persona.

En las cuestiones del amor no todo es felicidad, pues muchas veces salimos dañados. Sin embargo, existen maneras de proteger a nuestro corazón y evitar que jueguen con nuestros sentimientos.

La psicóloga clínica Ginnette Urbina explica que lo primero que debes tener claro es saber qué estás buscando y hacia dónde apuntas con tus relaciones amorosas, para saber si tus expectativas sobre el amor son reales o no.

“Es importante que cuando se dé una situación que no te guste dentro de la relación que estás empezando, lo converses con tu pareja”, recomienda. Ante esto, Urbina da los siguientes consejos:

+ EXPECTATIVAS. Piensa si están en el mismo camino o no, porque si no es así lo deben conversar para luego no crear falsas expectativas.

+ NO IDEALICES A LA OTRA PERSONA. Tendrás una idea de cómo será la otra persona, pero no veas cosas donde no las hay.

+ HAY COSAS QUE NO PUEDES CONTROLAR. Si la otra persona no quiere formalizar la relación, es su decisión. No tiene nada que ver contigo o con tu forma de ser.

+ BUENA AUTOESTIMA. Es necesaria para no estar esperando la validación del otro, ni ser dependiente emocionalmente.

Si la otra persona no quiere algo serio contigo, ‘coge tus sentimientos’ y di adiós. No te quedes donde no te valoran.

