Cuando una relación sentimental llega a su fin, siempre hay una persona que sufre más que la otra, y es ahí cuando empieza el gran problema, pues en muchos casos, no dejará vivir en paz a la expareja. Los sentimientos de odio y rabia se mantendrán por un buen tiempo y si son ‘intensos’, no se darán por vencidos y buscarán miles de excusas para querer ir a verla, llamarla, revisar las redes sociales para saber con quién anda o qué hace. Estas acciones son tóxicas y profundizan el dolor.

La psicóloga Luisa Gomez dice que al producirse una ruptura o una separación no sólo tenemos que asimiliar la pérdida de persona amada, sino también de todas nuestras ilusiones y sueños. Volvera a sentirse bien no solo es cuestión de tiempo, es importante poder atrevesar por el proceso de duelo de una forma sana.

Además, comenta que el final de una relación no quiere decir que uno no podrá ser feliz de nuevo. Si la relación en pareja termina, lo aconsejable es no obsesionarse. Y para ello, es necesario darse un tiempo para aceptar la nueva situación, teniendo en cuenta que la vida continúa, y que ese dolor hoy los está ahogando por lo fuerte que es, va a pasar, tomará un buen tiempo, pero sanará, siempre y cuando

¿Qué pasa cuando una persona no acepta la ruptura de una relación?

La persona tiene un gran sentimiento de vacío, empiezan a tener pensamientos obsesivos y conversaciones recurrentes con esa persona. Su estilo de vida también cambia, aparece la falta de concentración con los quehaceres diarios, los invade la rabia, la tristeza, la ansiedad, etc. Estos sentimientos pueden estar dentro de la normalidad si se producen en los primeros días luego de la ruptura, pero no deben superar este breve espacio de tiempo.

Signos de que eres de esas personas que no aceptan el fin de la relación:

No dejas que el dolor fluya. relación

Te victimizas, te llenas de rencor y odio.

Lo idolotras o lo endiosas.

Pasas mucho tiempo stalkeandolo en redes.

Saltas a otra relación inmediatamente.

No cortas contacto con esa persona.

Tienes muy presente los objetos que te recuerdan a esa persona.

¿Cómo puedo superar una ruptura?

Sin importar los años que hace que están en pareja, la familia o la edad que tengas, superar una relación puede resultar difícil. Permitite estar triste, enojado y dolido. Llora y habla del tema todo lo que necesites, busca ayuda si es necesario, los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo. Y si aun así nada parece ayudar y te sientes deprimido, es aconsejable que busques ayuda psicológica.

