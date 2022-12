¿Por qué creen que una mujer pierde el interés? No cabe duda, que el primer flechazo se da con el contacto visual, pero uno va tomando interés en la otra persona cuando empiezan a conocerse a fondo; saber de sus gustos, sus prioridades, metas, etc. Y todo es muy bonito cuando se inicia la etapa de conquista, pues muchos hombres se esmeran por agradar a su pareja. Sin embargo, cuando ya están dentro de una relación descuidan ciertos puntos que pueden estropear todo.

Mike Feroz, experto en habilidades y seducción nos explica del por qué las mujeres pierden el interés y da algunas recomendaciones al sexo masculino.

Te perdiste a ti mismo

La mayoría de los hombres, después de entablar una relación, se sienten demasiado cómodos y dejan de mejor cada día. Como hombre tienes que seguir buscando desafíos y seguir ganando. No dejes de hacer lo que has estado haciendo cuando ella no estaba en tu vida.

Siempre estás disponible

Muchos hombres aburren a las mujeres al quedarse constantemente, enviar mensajes de texto, llamar y pasar tiempo no deseado con ella. Tienes que distanciarte de vez en cuando. La atracción crece en el espacio. Ten una vida propia. Pregúntate a ti mismo, si la chica con la que estás no fuera parte de tu vida, qué tendrías para mantenerte inspirado y para proporcionarte el deseo de despertarte todas las mañanas. Consigue un propósito más grande. Ella nunca debería ser tu único propósito.

Eres débil

Las mujeres se sienten atraídas por la fuerza. Es un 80% de fuerza mental y un 20% física. Tendrás que aprender a controlar tu mente.

Tendrás que aprender a soportar el dolor emocional y mental. Aprende a mantener la calma en situaciones críticas. Esto muestra la fortaleza emocional. Siéntete cómodo haciendo cosas que están fuera de tu zona de confort.

Te falta confianza

Nunca hables mal de ti mismo. Las mujeres se sienten atraídas por la confianza. Pueden sentir la verdadera confianza al instante. Tienes que estar orgulloso de ti mismo. ¿Te sientes como el hombre? Quiero señalar que la confianza no se puede desarrollar de la nada. Tendrás que esforzarte y ganar en áreas de tu vida para desarrollarla.

Irresponsable/Hombre Niño

Hazte cargo. Tendrás que guiarla, y para que ella confíe en ti, tendrás que demostrar que eres capaz de liderar y digno de ser seguido. Cuando lleves a una chica, asegúrate de estar listo y de haber planeado todo. No la conozcas y decidas. Esto demuestra que no puedes asumir la responsabilidad. Y por qué estaría con un hombre que no es capaz de hacerse cargo y asumir la responsabilidad. Quiere un hombre, no un hijo.

Te puede interesar:

Señales de que estás saliendo con una pareja ‘pasivo-agresiva’

¿Por qué un hombre engañado busca salir con varias mujeres para olvidar sus penas?

¿Los infieles perdonarían una traición? Especialista despeja dudas