Con el objetivo de que miles de jóvenes afectados por la pandemia no trunquen sus metas profesionales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanza la Beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior 2021.

A través del concurso, se otorgarán 10,000 becas a estudiantes de educación superior que no tienen los recursos económicos necesarios para pagar su carrera, luego de la declaratoria del estado de emergencia nacional por el Covid-19. La postulación es gratuita y virtual; además, podrás enviar tu solicitud hasta las 5 y 30 de la tarde, del viernes 13 de agosto de 2021. La lista de ganadores se publicará el 3 de setiembre.

REQUISITOS

♦Nacionalidad peruana.

♦Acreditar condición de vulnerabilidad económica (pobreza o pobreza extrema, pertenecer a un hogar que recibió uno de los bonos por la emergencia sanitaria).

♦Estar, como mínimo, en el medio superior de su facultad, programa de estudios o escuela.

QUÉ CUBRE

♦Para estudiantes en instituciones privadas: matrícula y pensión de estudios.

♦Para estudiantes en instituciones públicas: manutención (alimentación, movilidad local y útiles de escritorio).

Si quieres más información ingresa a: www.pronabec.gob.pe/beca-continuidad-de-estudios, revisa la página de Facebook del Pronabec o llama al (01) 612-8230.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Campeón nacional de Street Workout promueve la actividad física

Joven ocupa el primer puesto en la carrera de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y, por su gran desempeño académico, ha ganado varias becas de estudio.

El deporte ayuda a Alessandro a mantenerse despierto y más concentrado en sus clases.

Peruano que se respeta. Mientras sus compañeros de secundaria corrían tras una pelota, Alessandro Apolinario Lainez (22) prefería los ejercicios. Él elevaba su cuerpo hacia el cielo con la fuerza de sus brazos sin imaginar que años más tarde ganaría el Campeonato Nacional de Street Workout (entrenamiento callejero), nivel amateur, un deporte que le ha brindado salud física y bienestar emocional.

Este joven ocupa el primer puesto en la carrera de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y, por su gran desempeño académico, ha ganado varias becas de estudio. “Al tener un mejor estado físico no me cansaba en las clases. El deporte me ayudaba a mantenerme despierto y más concentrado. Un buen estado físico ayuda al desempeño académico”, cuenta Apolinario, quien ganó la Beca Permanencia (2018) del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Su motor y motivo es su mamá María Lainez Cayetano. “Es la persona que más admiro en el mundo. Ella me enseñó a dar todo de mí ante las mayores dificultades”, dijo el universitario, quien promueve la actividad física en los jóvenes, pues asegura que el deporte es disciplina.

DURO GOLPE

A sus 16 años, Alessandro tuvo un accidente. Mientras sus amigos celebraban sus acrobacias en la barra fija, cayó al suelo. “Me sentí campeón y realicé una maniobra que no debía. Este incidente hizo que ya no confiara en mí. Luego me di cuenta de que esto no podía quedar así. Me esforcé para recuperarme, tanto física como mentalmente”, recuerda.

MÁS INFORMACIÓN:

Marisol Pérez Tello: “Designación de Guido Bellido es una falta de respeto”

El Búho: Un filosenderista en el poder y Cerrón secuestró a Castillo

Juliana Oxenford sobre Guido Bellido y su gabinete: “El Congreso le baja el dedo en una”