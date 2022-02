La curiosidad es una cualidad innata en los pequeños. Cuando llegan a los 4 o 5 años, en algunos casos antes, quieren saberlo todo y empiezan a preguntar y repreguntar; más aún si los padres se molestan o les cambian el tema. Pero, ¿qué pasa si las interrogantes son relacionadas a la vida, la muerte o la sexualidad?

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa recomienda respirar profundo, calmarse, pensar unos instantes y responder a la pregunta específica del niño. Es decir, no entrar en detalles. “Los progenitores no deben recriminar al niño por su curiosidad. Tampoco es correcto no responderle, porque eso puede confundirlo y fomentar la desconfianza hacia los padres y bloquear el desarrollo de su comunicación”, señala el especialista.

Las preguntas que, por lo general, generan angustia en los padres son:

1. Mamá, ¿cómo vine al mundo?

Respuesta: ‘Estuviste en mi pancita nueve meses y luego los doctores te sacaron con cuidado’.

2. ¿Por qué las niñas no tienen esto que tengo yo?

Respuesta: ‘Los genitales (señalas el suyo) sirven para diferenciarnos y saber si eres niño o niña’. Tú eres niño’.

3. ¿Y de grande me casaré con mamá?

Respuesta: ‘No hijito, ella es mi esposa’. Cuando crezcas, tu mamá ya será vieja. Todavía puedes amarla y cuidarla, pero querrás casarte con alguien más joven y hermosa.

4. ¿Por qué estás discutiendo?

Respuesta: ‘Disculpa hijo, no debí alterarme. A veces alzo la voz sin darme cuenta’.

5. ¿Por qué esa mujer es bien gorda?

Respuesta: ‘Algo debe estar alterando su cuerpo’.

6. ¿A quién quieres más, a mí o a mi hermana?

Respuesta: ‘Ambos son mis hijos y a los dos los quiero mucho’.

7. ¿Voy a morir… y tú también?

Respuesta: ‘Sí morirás, pero no ahora. Aún tienes que estudiar y conocer más amiguitos’.

8. ¿Por qué me dejas para ir al trabajo?

Respuesta: ‘Hijito, no te llevo porque solo los adultos trabajamos, los niños deben ir al colegio’.

9. ¿Dónde está papá? (cuando murió)

Respuesta: ‘Papá estaba enfermito y, aunque hicimos todo lo posible por ayudarlo, tuvo que irse’.

¿No sabes qué decirle?

No te sientas mal, sé sincero y dile que no sabes la respuesta, pero que la buscarás y cuando la sepas se la dirás. Puedes usar frases como: ‘Mamá tampoco es perfecta…’, ‘¡hum!, una pregunta difícil…’ o ‘yo también tengo ciertas dudas…’

