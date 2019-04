Presentan auto de última tecnología para toda la familia

Pensando en la familia y su mayor comodidad, llegó a toda Sudamérica el nuevo All New Chevrolet Captiva, un vehículo con avanzado diseño, seguridad y súper tecnología.



La empresa General Motors presentó este novedoso vehículo en los mercados de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay en un evento en Paracas. Este modelo que se robará las miradas por su diseño robusto y futurista es el primer lanzamiento regional de la compañía.



Estará disponible el Perú en la segunda semana de mayo de este año. La All new Captiva llega al país con dos alternativas, la versión LT de 2 filas de asientos (5 pasajeros) y la versión PREMIER de 3 filas de asientos (7 pasajeros), ambas incorporan importantes cambios a nivel estético, tecnológico y funcional tales como una parrilla frontal hexagonal, techo flotante, faros

DRL y señalizador LED integrado.



"Nuestra estrategia es ofrecer el mejor portafolio de SUV globales en Sudamérica, al nivel de los mercados más evolucionados como el norteamericano. Con la entrada de la nueva Chevrolet Captiva

le ofrecemos a los clientes una variedad de SUVs que buscan superar las expectativas de nuestros clientes”, aseguró Ernesto Ortiz, presidente ejecutivo de GM Sudamérica Oeste.