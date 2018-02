Por: Maritza Llanos



En algún momento, un amigo o familiar te ha pedido dinero prestado y seguro te has preguntado si será confiable hacerlo, qué pasará si no cumple con devolverte el monto o cómo quedará la relación si entran en conflicto.



Oscar Salas, especialista en finanzas de Afluenta Perú, señala que si estás pensando aceptar esa petición, es importante que tomes en cuenta lo siguiente:



Evalúa al solicitante: Preguntate quién te está pidiendo el préstamo y no me refiero al vínculo afectivo, sino a sabe cuál es el estado laboral, si tiene hijos o deudas con otros.



Cuentas Claras: Antes de prestar, acuerda las cuotas y modalidad de pago. Además, indícale qué harías sino cumple con su palabra.



Cuidado con el monto: Presta solo lo que puedas perder, recuerda que hay una probabilidad del 50% de que no vuelvas a ver ese dinero.



Firmen un papel: En una hoja coloca la cantidad de dinero que estás prestando, la fecha para la devolución sus nombres y firmas. Servirá como una garantía.



¿Si no te pagan?



Pídele que te explique a qué se debe la demora. Puedes derile: "Si tienes algunos inconvenientes, dímelos pero no trates de evadirme. Lleguemos a un acuerdo donde ni tú ni yo salgamos mal". Ya dependerá de ti insistir más o no. Pero esto ya te lo dejará una enseñanza.



Datos:

Si no cuentas con dinero extra para prestar, no lo hagas. Se comprende que la otra persona lo necesite, pero también debes velar por tu economía familiar.