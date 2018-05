¿Todos los meses haces magia para que el dinero de la comida alcance para la familia? Si bien muchas amas de casa buscan ofertas, son pocas las que logran reducir sus gastos. Para lograr compras inteligentes, el economista y director del portal Mundo Negocio, Juan Carlos Ocampo, da algunos consejos al momento de comprar en el súper.



Productos de estación. Compra productos de temporada como, por ejemplo, la palta. Consúmela en ensaladas o en el pan. Lo mismo ocurre con la mandarina que contiene vitamina C y es ideal para protegerte del resfrío.



Revisa los precios. Si tu presupuesto para las compras es un poco ajustado, entonces antes de ir al supermercado haz una lista de todo lo que necesitas y fija un presupuesto para que no te excedas. Luego, busca los productos que estén de oferta y cómpralos.



Adquiere lo justo. Compra según el número de integrantes de tu familia, pero no todo lo que diga ‘oferta’, antes debes considerar tus necesidades, el tipo de producto según su caducidad (si es perecible o no), cuándo lo consumirás y si la fecha de expiración cubrirá ese período.



Pan para mayo. Si tu capacidad de gasto tiene cierta holgura, aprovecha en adquirir productos no perecibles en oferta. Guárdalos para más adelante, pero fíjate en la fecha de vencimiento para no acabar comprando más de lo que se puede consumir en un tiempo determinado.



Buenas promociones. Las promociones 3x2 (tres productos por el precio de dos) salen más a cuenta cuando se trata de envases grandes, como galoneras, así ahorrarás al comprar mayor cantidad. Por ejemplo, una botella de yogur de 2 litros te sale más barata que dos botellas de yogur de un litro. Y así, con todos los productos.



+DATOS



Los supermercados cuentan con productos con su marca y resultan ser más baratos que el resto. Si quieres ahorrar, tenlo presente en tu próxima compra.