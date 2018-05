¿Cómo prevenir las lesiones deportivas? 

Practicar un deporte y hacer ejercicio mejora la salud física y mental. En los últimos años, más personas han incorporado alguna de estas actividades como parte de su rutina diaria contribuyendo a manejar mejor el estrés, la tensión e incluso la ansiedad. Si bien el hacer deporte es una de las prácticas más sanas en nuestro día a día, las lesiones pueden darse incluso en el escenario más sencillo, sobre todo si no nos preparamos correctamente. Por ello, los especialistas en medicina deportiva del Hospital for Special Surgery (HSS) , el centro médico ortopédico más destacado del mundo, nos dan 4 consejos básicos para entender más sobre las lesiones y prevenirlas.



1. No olvidarnos de calentar antes de cualquier actividad física:

Es importante designar un lapso de tiempo para un calentamiento previo antes de iniciar cualquier actividad física. Podemos incluir ejercicios cardiovasculares , estiramientos o movimientos que imiten el deporte a realizar, así lograremos relajar los músculos y las articulaciones logrando un mejor rendimiento. Comencemos gradualmente con el entrenamiento, iniciando con prácticas suaves hasta algunas más exigentes.



2. Prestar atención a molestias:

Las lesiones pueden ocurrir por diversas razones; sin embargo, es importante estar atentos a algunos indicadores que pueden dar alertas como el dolor persistente después de unas pocas horas de ejercicio, el enrojecimiento de alguna zona, entre otros.



3. Darle un correcto y especializado tratamiento a la lesión:

En esta fase, un fisioterapeuta será la persona médica adecuada para contribuir en nuestra recuperación, proporcionando instrucciones clave sobre los ejercicios específicos según la lesión, la frecuencia y repetición de la rutina de rehabilitación, así como las variaciones que tendrán que darse a medida que se produce la curación. Uno de los errores más comunes que tienen los deportistas es retomar sus actividades antes de estar adecuadamente recuperados.



4. Manejar correctamente nuestra rutina deportiva

Los especialistas en medicina deportiva del HSS recomiendan hacer ejercicio regularmente de tres a cuatro días por semana, de preferencia por la mañana o al menos no justo antes de irse a dormir, así como variar los tipos de entrenamiento. De este modo, se abordarán todas las áreas principales del cuerpo en cuanto a fuerza, resistencia y flexibilidad, con lo cual mejoraremos nuestro estado físico.



HSS “Sports Medicine” ofrece el servicio de medicina deportiva más grande de los Estados Unidos. La división se ocupa de tratar a los atletas elite, profesionales y universitarios, así como a todos los pacientes interesados en un seguimiento personalizado.



