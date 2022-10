La primavera es la estación del año esperada por muchos. El calor de los primeros días de sol nos invita a pasar más tiempo al aire libre y nos anima a cuidar de nosotros mismos y de nuestros espacios. Por tales motivos, esta es una oportunidad estupenda para darnos un capricho con la decoración de primavera en nuestro hogar y aportar un soplo de aire fresco. Renueva los colores, reorganiza tus muebles y coloca alguna que otra planta en diferentes estancias.

Diferentes factores como el dinero, tiempo, empresas de decoración, entran en acción ante una renovación de interiores. Pero independientemente de ello, Luciano Barredo, Gerente de Marketing del Grupo Navent, dueño de Adondevivir y Urbania, nos da unos consejos para darle vida a tu hogar:





1.- Elige los colores adecuados

Cambiar los colores de la tapicería de los muebles es la forma más rápida de darle vida a tu casa tras la época gris del invierno. Además, el clima templado es ideal para que la pintura se seque rápidamente. Dale una mirada a los tonos pastel y los colores cálidos, estos son los más indicados por su relación con la primavera, tanto si usas pintura como papel pintado. El amarillo, el verde, el azul claro, el rosa y el lila también son colores muy usados en esta temporada.

2.- Coloca plantas y flores

Las plantas y las flores, junto con la decoración primaveral de las ventanas, pueden ser excelentes aliadas para el cambio de look de tu hogar. Las orquídeas son ideales como plantas de interior. Los bonsáis también son muy pintorescos y pueden colocarse en rincones o estanterías para dar un toque de color a las habitaciones más desocupadas. ¿Te falta tiempo para cuidar de las plantas? Entonces, lo tuyo son las suculentas.

3.- Aprovecha las luces

La llegada de la primavera trae consigo días más largos y luminosos. Se recomienda algunos cambios en la elección de las luces artificiales, como las lámparas de techo y de pie. Las tiras de luz LED, por ejemplo, son una buena alternativa a la iluminación clásica. Al ser muy versátiles, pueden instalarse en el suelo y en los rincones oscuros de las habitaciones. Y si te apetece algo diferente, prueba a ponerlas bajo los armarios de la cocina y las estanterías del salón para crear efectos de colores fascinantes.

4.- Renueva los textiles de tu hogar

Cambiar la ropa de cama es la mejor manera de dar un aire más ligero y primaveral a un cuarto. Sustituye esa cobija pesada por una colcha sencilla de algodón en colores alegres o, si tienes un edredón apto para cualquier clima, cúbrelo con una funda de tonos claros. Pon una funda ligera al sofá si tiene una tapicería pesada, y recuerda que no hay modo más barato de transformar la sala que añadir unos cuantos cojines de colores y con diseños primaverales. De igual forma puedes cambiar las cortinas de todos los espacios de tu casa, para darle un nuevo aspecto en cuanto a color y textura.

Si, a pesar de todas estas sugerencias, no sabes por dónde empezar a decorar tu casa para la primavera, siempre puedes comenzar haciendo una limpieza. Deshazte de los muebles viejos, de los sofás desgastados y de todo lo que has ido acumulando con el tiempo y que no te transmite ninguna energía. Renovando de esta forma la energía de tu hogar.





