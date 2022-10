A sus 65 años, la maestra jubilada María Sánchez Delgado trabaja detrás del mostrador de su bodeguita en Villa María del Triunfo, que considera ‘el bastión’ que la protegerá en la vejez. “‘La Amarillita’ es mi presente y mi futuro”, dice porque en problemas de salud gastó casi toda su jubilación.

Empezó su negocio como librería, mientras trabajaba como docente de educación inicial, y “luego llegó la pandemia y me arrebató a mi esposo y a mi hermana, y tuve que suspender actividades”, recuerda.

Se jubiló este año y con sus hijos abrió la bodega, a la que se dedica por completo para convertirla lo más pronto posible en un minimarket. “Se llama ‘La Amarillita’ porque la fachada es de ese color. Al inicio, al bajar del micro, decía ‘bajan en la amarillita’, y así quedó hasta ahora”, relata la incansable María.

Los cambios de giro en su negocio se debieron a las fatalidades que vivió en pandemia, que, lejos de desanimarla, la fortalecieron.

Su sueño es convertir a su tienda en un minimarket. Fotos: Jesús Saucedo.

Instaló su bodeguita en un ambiente con puerta a la calle en la casa de su padre e invirtió en acondicionar el local y colocar una puerta más grande y rejas, porque por la delincuencia no podía atender a puertas abiertas.

“Me preocupo por tener mi tienda lo más surtida posible, si alguien solicita algún producto y no lo tengo, lo busco de inmediato para que la próxima vez encuentre lo que busca. (...) Donde estoy no es muy comercial, es más bien solitario y a veces se vende muy poco, pero no me desanimo y sigo perseverante en mi emprendimiento porque, en base a trabajo, dedicación y una buena administración, se puede crecer pese a las adversidades”, enfatiza.

+datito

Para encontrar el enfoque correcto en tu negocio, toma un tiempo para que realices preguntas como ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo lograr lo que quieres? Las respuestas te marcarán el camino correcto.