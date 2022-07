Se dice que ‘uno busca en la calle lo que no encuentra en su casa’ , pero esta frase no debe hacerte pensar que eres la culpable de que tu pareja te haya sido infiel. Él solo tomó la decisión de involucrarse con otra mujer, sin considerar el daño emocional que provocaría. “Puedes ser responsable de no haber expresado lo que sentías con anticipación, de no haberle dicho que algo no estaba funcionando bien en la relación y ver juntos la manera de superarlo” , indica la psicóloga Berenice Fuertes.

Sabías que... La responsabilidad afectiva significa realizar acciones teniendo en cuenta las emociones de la otra persona involucrada, por ejemplo, la pareja.

Estos pensamientos pueden llegar a ser autodestructivos, por eso después de la traición evalúa qué estaba pasando en tu relación de pareja y responde lo siguiente: ¿Conversaban con frecuencia o cada quien estaba por su lado? ¿Compartían tiempo juntos? ¿Mantenían el fuego de la pasión?

Para la especialista, una relación debe basarse en el amor y en una asertiva comunicación para que ambas partes lleguen a acuerdos y puedan expresar sin temor sus incomodidades. “Si más parejas hablaran de lo que les molesta o deberían mejorar y preguntaran antes de asumir, habría menos probabilidades de una infidelidad” , señala Fuertes.

