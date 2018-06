Publicista creó campaña para trabajar con modelos ciegos [FOTOS]

Todos tenemos derecho a un trabajo digno, por ello el publicista Juan Carlos Gallardo puso en marcha una campaña de ayuda para las personas ciegas, invitándolas a participar como modelos en spots publicitarios para promocionar anteojos .

La campaña denominada ‘Modelos por la igualdad’ demuestra que los invidentes también tienen un espacio donde pueden desarrollarse laboralmente.

“Se me ocurrió porque tuve un caso muy cercano. Mi tía perdió la vista y se quedó sin empleo. Eso me hizo pensar en ayudar a gente que, como ella, no tiene cómo reinsertarse a la vida laboral. Entonces me percaté de que estas personas siempre usan lentes oscuros y me dije ‘podrían modelar lentes’”, comentó Gallardo.

Inmediatamente contactó con el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (Cercil) y con apoyo de la directora, Ximena Ramírez, realizó un casting para elegir a los modelos con más carisma y actitud para comenzar la campaña. Se presentaron treinta y quedaron cinco. Ellos son: Lourdes Aquije (26), Ivanhoe Lázaro (23), Luis Pizarro (63), Juan Carlos Castro (33) y María Graciana Ascuña (40).

Terminado el video comercial lo colgaron en la página web www.modelosporlaigualdad.com, y basado en esto lograron conversar con dos empresas ópticas. “Seguiré insistiendo hasta lograr que ellos sean elegidos por las empresas”, finalizó Gallardo.