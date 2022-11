La fiesta mundialista Qatar 2022, continúa reuniendo a millones de aficionados del fútbol para ver a sus jugadores preferidos. Y, pese a que el Perú no es uno de los clasificados, los peruanos no se pierden ni un solo partido desde tempranas horas en sus casas, a través de televisores, celulares, tabletas y computadoras. No obstante, pasar demasiado tiempo frente a estas pantallas puede traer algunas complicaciones visuales.

Carlos Siverio Llosa, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, afirma que para que el ojo permanezca húmedo, es necesario parpadear 15 veces por minuto. Sin embargo, cuando las personas están frente a una pantalla electrónica, su concentración es tan alta que pueden hacer solo seis parpadeos.

“Esto causará que las lágrimas se evaporen, ocasionando resequedad en la superficie ocular. Todo ello trae como consecuencia el cansancio visual, teniendo como síntomas el ojo rojo, irritación y ardor. Incluso, se podría llegar a ver las imágenes un poco desenfocadas”, explica.

Para Llosa, hay algunas recomendaciones que deben seguir. Primero, procure que la pantalla esté en un lugar adecuado. El televisor o la computadora no deben reflejar las luces de otra pantalla o de una ventana. “Esas luces incomodan la mirada del televidente, ocasionando un mayor esfuerzo visual”, señala.





Duerma bien

Los ojos, al igual que otros órganos, necesitan descansar para recuperarse. Esto lo realizan durante el sueño. “Si uno no duerme y la superficie ocular no reposa, su ojo se irrita y le causa molestias. Por eso, es importante no excederse”, advierte el experto. Asimismo, si sufre de miopía, utilice sus gafas al ver los partidos por televisión.

Por otro lado, si tiene presbicia debe tener cuidados adicionales. “Los pacientes mayores de 40 años suelen tener presbicia, por lo que utilizan lentes multifocales, que sirven para ver de lejos y de cerca. Pero, si quieren ver televisión echados en su cama, las gafas causarán que vean la imagen desenfocada, ocasionando cansancio visual”, indica.

Recuerde que cuanto más cerca esté la televisión de nuestros ojos, más cansancio visual producirá. Esto se debe a que, para enfocar de cerca, los músculos oculares realizan un esfuerzo.

Consecuencias

El médico aconseja que si el paciente persiste con molestias constantes de cansancio visual, debe acudir con los especialistas, porque puede sufrir consecuencias en caso use gotas sin ser recetas.

Asimismo, también puede producir lagoftalmía o el cierre incompleto de los párpados al dormir o parpadear, debido al tener el ojo seco grave por no parpadear porque se queda concentrado en el mundial.





