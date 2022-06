¿A quién no le ha pasado de que conoce una persona con la que pasa buenos momentos y un día desaparece? Quizás nos preguntamos: ¿qué paso? ¿qué le hice?. Bueno, si no lo sabías, esto es parte del Ghosting, una estrategia que hacen ciertas personas para desaparecer de tu vida sin dejar rastros, no te contestan las llamadas ni los mensajes y te borran de todas sus redes sociales.

La psicóloga Lucila Bergonzi, señala que es probable que hayas pasado por una situación como esta sin saber que existía, y es un término que servirá para definirlo:

¿Qué es el Ghosting?

El ghosteo ocurre cuando una persona simplemente toma la decisión de esfumarse y no deja ningún tipo de rastro. Es por ello, que si tienes una pareja o amistad y hace ghosting, notarás que se aleja de tu vida sin aclaración. No responderá tus mensajes y llamadas o borrará sus cuentas para que no tengas manera de encontrarlo.

El ghosting nació como una estrategia para finalizar o terminar una relación afectiva por medio de la accesibilidad que brindan las redes sociales, lo que permite que la interacción sea virtual y no de forma presencial.

Ahora bien, las redes sociales y toda la tecnología actual tiene sus desventajas, ya que permite que toda persona que quiere estar en el anonimato pueda hacerlo sin remordimiento, Y en especial, sin medir el daño que puede causarle a la otra persona que está pasando por esta situación. Aunque en muchas ocasiones, la persona que hace ghosting piensa que es lo mejor para su bienestar.

Por supuesto, toda persona tiene derecho a no tener contacto con alguien que no sea de su agrado. Lo preocupante del asunto es cuando esa persona es tu pareja o amigo (a) y que de un momento a otro desaparece del planeta.

♦Conoce más sobre el Ghosting

¿De dónde viene el término Ghosting?

Este término proviene de la era digital 3.0 y de la palabra inglesa Ghost que en español hace mención a fantasma. Beck (2017) lo conceptualizo como un fenómeno en el cual se da por termina una relación por medio de una ausencia espectral. Esta práctica corta intencionalmente todo tipo de contacto. Esto no es exclusivo para la pareja, también se da en amigos.

Causas del Ghosting

Diversos estudios señalan que los perfiles que son más propensos a hacer ghosting suelen derivar de patrones de personalidad que llevan a cometer este tipo de abuso emocional. Los patrones que causan ghosting son:

Baja autoestima.

Haber sufrido ghosting anteriormente.

Dificultad para gestionar las emociones.

Personalidad narcisista, agresiva o tímida

Dificultades o problemas psicológicos.

Ansiedad social que suele manifestarse con más frecuencia en personas jóvenes.

¿Qué debes hacer si te hacen Ghosting?

Pensar en lo que pudo ser.

Minimizar tus sentimientos.

Culparte.

Si crees que necesitas ayuda para superarlo, es recomendable acudir a un psicólogo que te ayude a evaluar la situación y te brinde las herramientas necesarias para superararlo.

Te puede interesar:

¿Cómo alertar que se está atravesando por problemas de salud mental?