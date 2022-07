¿Han leído o escuchado sobre la eyaculación femenina? Creo que muchos están sorprendidos por esto, pero según algunos especialistas si existe y no es un mito urbano. Esta eyaculación se da con la expulsión del fluído de la uretra durante la excitación sexual o el orgasmo.

La terapeuta sexual y psicoemocional Chris Kadesh señala que la eyaculación femenina se origina en las glándulas de Skene que, por la composición del líquido que generan se pueden comparar a la próstada del hombre.

El líquido explusado es escaso, blanquecino y denso. Puede empezar con unas gotas y terminar con unos chorros, está compuesto por glucosa, fructuosa y fosfata ácida prostática.

¿Qué son las glándulas de Skene?

Las glándulas de Skene se encuentran en la pared delantera interior de la vagina, alrededor del orificio externo de la uretra, cerca de donde está el punto G. Forman parte de la próstata femenina que se encuentra situada a lo largo de la uretra envolviéndola. Mide aproximadamente 4 céntimetros de longitud.

El desarrollo de las glándulas de Skene puede variar entre las mujeres, de modo que en algunas puede ser más difícil estimular estas glándulas.

¿Eyaculación femenina es lo mismo que orgasmo?

Aunque para algunas personas con vulva la expulsión de la eyaculación se da durante el orgasmo, hay que aclarar que NO va ligada a este fenómeno de placer. Puedes eyacular sin tener un orgasmo y tener un orgasmo sin eyacular.

Es importante remarcar que no todas las personas van a notar o ver esta eyaculación. La cantidad del líquido eyaculado puede variar según cada cuerpo. Esto depende del tamaño de las glándulas de Skene. A mayor tamaño, mayor líquido eyaculado.

Incluso, algunas personas hacen eyaculación retrógada y este líquido se redicciona hacia la vejiga, en vez de ser explusado por los orificios de las glándulas de Skene.

¿Cómo conseguir la eyaculación femenina?

La eyaculación femenina es involuntaria porque es una consecuencia natural, de un proceso de excitación sexual y no se puede controlar. Es decir, no hay trucos para conseguirla. La eyaculación femenina no es sinónimo de placer es, simplemente, una respuesta sexual como cualquier otra.

¿Qué se expulsa en la eyaculación femenina?

Según el libro de las 100 preguntas sobre sexualidad señala que ciertas mujeres junto al orgasmo eyaculan un líquido que no tiene sabor, ni olor, ni color y que, una vez seco, no deja mancha. Es importnate saber que no es orina, la cual es amarilla y tiene un olor y un sabor específico que la eyaculación femenina no tiene.

