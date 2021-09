Decidiste terminar tu relación y fuiste absolutamente clara de que no te interesa continuar, que haga lo haga tu expareja no tiene la más mínima oportunidad, pero él o ella no entiende. Por el contrario, te manda miles de mensajes al WhatsApp, te llama, te deja mensajes de voz con tono triste, habla con tus amigas y familiares para que te convenzan de regresar, te manda regalos, se aparece a la salida de tu trabajo e incluso averigua si ya está saliendo con alguien. Si no sabes qué hacer para terminar con tanta insistencia, sigue leyendo esta nota hasta el final.

Frente a esta situación la psicóloga y terapeuta mexicana Lucy Serrano recomienda, primero, llamar al problema por lo que es: acoso. Esto si en caso la insistencia es como todo lo que hemos nombrado en el párrafo anterior.

“Esta situación es frecuente de hombres a mujeres y viceversa: ruegan, acosan, buscan, vigilan, todo esto cuando ya terminó la relación. Hay que tener claro que si la persona tiene rasgos psicopáticos y su conducta le hace sentir miedo o estar en peligro, es mejor acudir con la policía para prevenir”, alerta la especialista.

Si tu ex insiste en volver y tú no quieres, mantén tu distancia

Si ya dejaste todo claro y los límites que estableciste no funcionan, es mejor ser cortante. La psicóloga Serrano, ejemplifica, si tu ex te llama, escribe o busca y te dice, ¿cómo estás? Responde. “Estoy muy bien. ¿Para qué me llamas (escribes)?”. Si te dice que te extraña, que se siente mal porque terminaron, dile que no te interesa. Recuerda, evitar contestar llamadas o mensajes, esta es una señal clara de tu poco interés por la otra persona.

Cuando tu ex use el chantaje emocional para que regreses con él

Este es un recurso típico. Si tu ex empieza a contarte sobre problemas de salud, laboral o familiar, sugiérele que busque ayuda profesional. En caso te diga que está enfermo o que se va suicidar no acudas a verlo, tú no puede resolver el problema. Antes de pensar si estás siendo buena o mala, ten en cuenta que se trata de adoptar una conducta firme, dura, pero no grosera, y hacerlo así no te hace mala persona, sino alguien decidida. Si el otro no lo entiende, ya no es tu problema.

Si la insistencia de tu ex saca lo peor de ti acude a un especialista

No te dejes llevar por la furia ni por la lástima. Evita darle consejos o explicaciones, eso solo te enganchará al pasado. Si la situación saca lo peor de ti, porque la presencia de tu ex te harta, te hace sentirte invadida, te asfixia su insistencia, aléjate, no caigas en faltas de respeto. Si sientes que no puedes manejarlo, es mejor acudir a un especialista.

TE PUEDE INTERESAR: