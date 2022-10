Los celos no son sinónimo de amor incondicional, al contrario, van destruyendo la relación de pareja y, en casos extremos, pueden provocar la muerte. Para el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa, muchas mujeres cometen el error de aceptar esa conducta por dos razones: piensan que es una demostración de afecto o sienten miedo a perder al ser amado.

Está bien que quieras mucho a tu novio, pero nadie tiene el derecho de lastimarte e impedir que seas feliz plenamente. “Antes de tomar una decisión, habla y sincérate con tu pareja. Puede que sus celos radiquen en un trauma del pasado o en la inseguridad que tienen en sí mismo”, precisa el especialista. Si tu galán te hace una escena de celos, ¡para de sufrir! Aquí unos consejos:

CONVERSA CON TU CHICO. Pregúntale lo siguiente: ¿por qué me celas?; ¿Hay actitudes mías que generan esa actitud en ti, cuáles son?; ¿Acaso no confías en mí? Pero no lo hagas con voz dura y molesta, recuerda que están dialogando, no discutiendo.

PON REGLAS EN LA RELACIÓN. Deja muy claro cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no. Si tu chico realmente te quiere y se preocupa por tu bienestar las seguirá, pues es consciente de que ambos las acordaron anteriormente.

NO TE OLVIDES DE LOS ELOGIOS. Esto refuerza la relación y el lazo afectivo entre ambos. Además, ayudará a tu galán a ganar confianza en sí mismo. Por ejemplo, puedes decirle: ‘qué guapo te ves hoy’ o que te gusta que sea trabajador, responsable y amable.

VAYAN A TERAPIA. A veces, a pesar de conversar sobre el tema, los celos regresan y con más fuerza. Visitar a un psicólogo será una excelente idea.

ULTIMÁTUM

Si tu pareja no puede controlar sus celos y estos aumentan al punto de asfixiarte, deberás darle un ultimátum. O cambia ese comportamiento o la relación no va más. Sé fuerte y decidida. Tu felicidad está en juego.

