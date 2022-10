Si bien cada quien es libre de decidir si perdona los engaños de su pareja o no, lo cierto es que estar en una relación que te genera más sufrimiento que alegría no es normal.

Pasar por alto las mentiras, humillaciones e infidelidades por temor a perderlo o perderla es un síntoma alarmante de dependencia emocional y falta de autoestima, según la psicóloga Eimy Valderrama.

“Soportar ese maltrato psicológico por miedo a estar solo o sola es el claro ejemplo de una muy baja autoestima y grave dependencia emocional. Esta es como una adicción: sé que me hace daño, pero sigo en la relación porque alivia mi necesidad de cariño”, comenta la experta.

Si estás pasando por una situación similar, la psicóloga te da cinco consejos que pueden ayudarte:

1. Acepta que tienes un problema

¡Y no es el fin del mundo! Todos tenemos cuestiones emocionales que resolver. No te sientas culpable ni mucho menos tengas vergüenza.

2. ¡Quiérete!

Si tú no te quieres lo suficiente, siempre buscarás que otros lo hagan por ti. Por eso es importante reforzar tu autoestima, así no te conformarás con las migajas que te dan terceras personas.

3. El amor no hace daño

Lo que sientes no es amor, es dependencia emocional tóxica. El amor no hace sufrir, ¡recuérdalo!

4. Padres separados y felices: hijos felices

Es mejor que los hijos crezcan con padres separados a que vivan dentro de ese ambiente disfuncional. No pongas de excusa a tus hijos para quedarte en ese círculo vicioso con tu esposo o pareja.

5. Pide ayuda a especialistas

No va a cambiar por ti. ¡Entiéndelo! Si no puedes salir del problema, tienes que buscar a un especialista que te ayude a lograrlo.

DATITO

Muchas parejas tóxicas se escudan en que ‘todas las relaciones son difíciles y tienen problemas’. ¡Falso! Las crisis de pareja se resuelven desde el respeto, comprensión y amor. ¡No lo olvides!

