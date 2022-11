Frases como esta se escuchan a diario y es que muchas personas creen que los problemas llegan por arte de magia y no porque uno mismo se predispone a ellos.

Quizá nuestra conducta sirve de anzuelo para que los conflictos lleguen a cada momento. Y efectivamente, ahí es cuando tiene sentido la frase ‘Tengo un imán para los problemas’.

El psicólogo Ítalo Arrué comenta que si bien todos tenemos días malos, depende muchísimo de la actitud con la que los enfrentamos.

“Aunque algunos aseguran que sí, ningún ser humano tiene un imán para las adversidades. Culpan a la mala suerte, pero en realidad la responsabilidad es de cada uno. Si me llevo mal con los compañeros de trabajo, familiares, amigos y fracaso en los negocios, la culpa no es del resto, te estás equivocando en algo y no te das cuenta”, sostiene.

No pretendas conseguir resultados distintos si siempre haces lo mismo. Evalúa tus errores, aprende de ellos y elige un camino distinto a los anteriores.

“La actitud con la que uno enfrenta los problemas es clave. Deja de echarle la culpa a los demás y asume responsabilidades. Si llevas años quejándote de que nada te sale bien, mejor pregúntate qué cosas has cambiado para evitar los mismos errores. Recuerda que los problemas no llegan a ti, eres tú (y tus acciones) que llegan a ellos”, agrega el especialista.

DATITO

Tener inteligencia emocional también es tomar los problemas como experiencias y lecciones. Aprende a mirarlos como oportunidades y no como fracasos.

Si toda la vida te la pasas pensando en las cosas que hiciste mal y comparándote con el resto, poco a poco te volverás amargado y lleno de frustraciones.

De ti depende sacarle provecho a esos errores y levantarte. ¡No lo olvides!

TE VA A INTERESAR:

Restaurante peruano Central es el mejor de Latinoamérica

¿Quiénes son los famosos vecinos que tendrá Shakira en su nueva mansión de Miami?

‘Orejita’ revela que Ana Siucho no podía embarazarse: “Me metía presión, me hicieron tomar hasta maca negra”