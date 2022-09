Este 12 de setiembre se cumplen 30 años de la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. Grupo criminal que sembró el terror en la década de los 80, y fue responsable de la muerte de miles de peruanos.

Por ello, te compartimos un listado de libros que detallan los hechos más importantes en este periodo del terror. Desde relatos de primera mano sobre la caída de la organización criminal hasta memorias pictóricas sobre el conflicto armado interno:

La hora final - Carlos Paredes

El periodista y docente peruano hace una reconstrucción de la historia del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que ante la barbarie terrorista de Sendero Luminoso opuso la civilidad de la inteligencia policial estratégica. Mientras los terroristas asesinaban, primero selectiva y luego indiscriminadamente, a través de atentados en los que solían utilizar coches y hasta sobres bomba, los policías del GEIN (a diferencia de los sinchis y de los miembros de otras divisiones policiales, algunas de ellas operando bajo una fachada paramilitar) respetaban sus derechos humanos, los investigaban hasta probar sus delitos y los quebraban con interrogatorios instruidos.

La hora final - Carlos Paredes

Sendero - Gustavo Gorriti

Con un brillante trabajo que combina el periodismo de investigación y la historiografía de guerra, Gorriti descubre los orígenes de la violencia senderista y escribe esta historia imprescindible para entender el Perú, durante el período mismo de la guerra. Publicado por primera vez en 1990, Sendero alumbró mediante la profusión de documentos y la precisión al detalle, lograda a través de años de cobertura y centenares de entrevistas, a los personajes, los guiones y los hechos de una lucha interna que destruía desde las sombras.

Sendero

Violencia y autoritarismo en el Perú - Jo-Marie Burt

La especialista en asuntos del Perú analiza en este libro el surgimiento y la expansión de la violencia política peruana durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. Trata de comprender cómo la violencia política moldea y reordena las relaciones Estado-sociedad, el impacto de esta en la sociedad civil, y cómo las cambiantes dinámicas afectan la gobernabilidad democrática. En el curso de este análisis, Jo-Marie Burt examina dos de los fenómenos más complejos y enigmáticos surgidos en Latinoamérica en décadas recientes: el extremadamente violento movimiento subversivo Sendero Luminoso y el régimen de Alberto Fujimori, el outsider político convertido en dictador, quien permanecería más de diez años en el poder (1990-2000).

Violencia y autoritarismo en el Perú

Memorias de un policía -Marco Miyashiro

En Memorias de un policía, el general Marco Miyashiro nos cuenta de manera íntima y personal diversas experiencias y pasajes reveladores de su vida, desde sus inicios como joven detective en la escuela policial, hasta su ascenso a cargos de alta responsabilidad en las fuerzas del orden. A lo largo del libro, asistimos al recorrido que posicionó al general Miyashiro no solo como testigo de excepción de las últimas décadas en la historia del Perú, sino, sobre todo, como actor preponderante en los sucesos que marcaron nuestro futuro y devenir reciente.

Memorias de un policía -Marco Miyashiro

Muerte en el Pentagonito - Ricardo Uceda

El reconocido investigador y periodista revela por primera vez los secretos militares de la lucha antiterrorista en el Perú, en la que se transporta sin tregua al lector por dos décadas de crímenes y atrocidades, en un viaje por los temidos pasadizos de los servicios de inteligencia. Luego de más de siete años de investigación, su autor ofrece revelaciones de extraordinario impacto. Y no sólo porque esclarecen asesinatos emblemáticos, sino, sobre todo, porque descubren otras muertes desconocidas hasta hoy, cometidas en la mismísima sede del cuartel general del Ejército del Perú, conocido comúnmente como el Pentagonito.

Muerte en el Pentagonito

La Batalla -Gustavo Gorriti

Mayo de 1983. Se han cumplido cinco meses desde que las Fuerzas Armadas comandan las operaciones contra Sendero Luminoso en Ayacucho, y la violencia no decrece, sino aumenta. En abril, los senderistas asesinan a casi setenta personas en Lucanamarca. Cerca, los campesinos de Sacsamarca esperan angustiados lo que, saben, será un ataque de represalia aniquiladora, en medio de la feroz ofensiva senderista de mayo. Entonces pasa por el pueblo una camioneta con un grupo de policías que decide quedarse y luchar junto con los campesinos en la contienda que decidirá la vida o muerte de la comunidad.

La Batalla -Gustavo Gorriti

Alias Jorge - Ricardo León

El primer libro del periodista cuenta la historia de un hombre que llegó a las filas de Sendero Luminoso siendo un niño. Hasta aquel viaje iniciático, el niño no tenía nada, no tenía familia, no tenía nombre ni partida de nacimiento; oficialmente, el niño no existía. En la selva, por fin fue alguien, se convirtió en Jorge, un pionerito adiestrado para ser un feroz terrorista dispuesto a morir por los preceptos de la doctrina marxista-leninista-maoísta impuesta por Abimael Guzmán. Con el tiempo, sin embargo, y con la caída del líder senderista, este grupo siniestro fue variando hasta adoptar su indefinida forma actual, igual de violenta y luctuosa pero alejada de cualquier ideología. Entonces, otro líder se había alzado: Víctor Quispe Palomino, alias José, el padre de Jorge.

Casi dos décadas después, solo, herido y profundamente traumado, Jorge decidió huir de las filas terroristas. Otra vez su vida cambiaba y, con ella, su nombre: ahora se llama Víctor Raúl y colabora con la Policía para atrapar a sus antiguos compañeros de armas, entre ellos, su padre. Esta es su historia.

Alias Jorge - Ricardo León

