Eres de los padres que soluciona los problemas de sus hijos y justifica sus malas acciones y/o conductas? ¡Mucho cuidado! Esta forma de ‘amar’ puede afectar seriamente el desarrollo emocional de los chicos.

“Los padres tienen el deber de proteger, amar, cuidar y disciplinar a sus hijos, pero no de sobreprotegerlos porque al hacerlo ellos nunca aprenderán a lidiar con la derrota, el fracaso o la decepción. Además, esto impedirá que desarrollen su independencia y madurez durante la adolescencia y la adultez”, señala la psicóloga Mayra Velásquez Puelles.

CONSECUENCIAS

♦No desarrollan bien su autoestima y se vuelven dependientes.

♦No se responsabilizan de sus actos, ni de respetar las normas ni a los demás.

♦Ante un problema, están limitados y no saben cómo resolverlo de manera positiva.

♦No aprenden a tolerar la frustración, porque siempre hay alguien que les evita ese malestar.

♦Pueden llegar a creer que siempre tienen razón en todo y no aprenden de sus errores.

QUÉ HACER

♦Establece límites y reglas claras en casa desde la primera infancia. Entre los 2 y 5 años de edad se debe impartir una disciplina positiva para que perdure en el tiempo.

♦Cuando veas que alguna de sus conductas o acciones esté equivocada, díselo, pero sin gritos. No lo pases por alto o te rías argumentando que ‘aún es chiquito, no entiende’.

El menor debe aprender que determinadas acciones tienen consecuencias, y que a veces estas consecuencias no son agradables.

AGRADECIMIENTO: INSTAGRAM (@psicologa.mayra.puelles)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Crianza de hijos: Los límites en la adolescencia

Los padres deben establecerlos con firmeza y cerciorarse que su retoño los respete.

Límites en la adolescencia.

Los adolescentes necesitan seguir normas y respetar límites, aunque les cueste asumirlos. Esto les ayudará a convertirse en adultos responsables y tolerantes no solo con su familia, sino también con la sociedad. Por ello, mamá y papá tienen la misión de guiarlos en ese camino… que no es fácil, pero sí gratificante.

Pero, ¿cómo poner límites a un adolescente? Mary Castro, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma , recomienda empezar por los horarios. “Ahora que está en casa, el chico no tiene una rutina establecida. Si bien, durante las mañanas lleva sus clases virtuales, es necesario decirle que organice su tiempo en la tarde para que pueda cumplir con las tareas de la casa y también tenga horas de ocio y entretenimiento. Si no cumple con lo establecido hay que restringir ciertos privilegios pero previamente hablando con él para explicarle la medida correctiva”, indica la especialista.

Paciencia y comprensión

Muchos padres se quejan y dicen: ‘Mi hijo es imposible, no puedo con él’. Sí pueden, el problema es que asumen que el adolescente por tener 15 años o más entiende más rápido o ya sabe qué debe hacer y qué no. Grave error. Ustedes tienen que explicarle cómo son las cosas y repetirlo una y otra vez. Aquí la paciencia, comprensión y firmeza serán sus mejores aliadas. No tiren la toalla, esfuércense un poco más pero sin llegar a la violencia física ni psicológica.

Momentos divertidos

Es cierto que los chicos prefieren estar más con las amistades que con la familia, por ello, papá y mamá traten de ser más creativos con los momentos que estén con sus hijos. Saquen algún juego de mesa, hagan ejercicios juntos o simulen un karaoke. Si conocen a su retoño podrán saber, más o menos, que le gusta o qué cosa quiere hacer.

