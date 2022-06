Definitivamente, los tiempos han cambiado, y nuestros niños andan más despiertos y con mucha curiosidad de experimentar cosas nuevas; por ello, es importante que los padres de familia conversen con sus hijos y puedan ganarse su confianza, y así ellos les puedan contar sus dudas y las cosas que van experimentando en el camino, a fin de evitar consecuencias desagradables.

Sabemos que los padres tienen que trabajar y se ausentan por muchas horas de casa, pero hay que aprovechar el tiempo que están con sus hijos para conversar, preguntarles cómo les ha ido, conocer sus inquietudes, sus miedos, sus anhelos y a sus amigos. Los chicos que no tienen a los padres a su lado, buscarán refugiarse en alquien que quizás no sea bueno para ellos.

Conversamos el doctor Jhonatha Seminario, Psicólogo Clínico de la clínica Santa Martha del Sur, quien nos orienta sobre este tema:

¿A qué edad de la adolescencia los jóvenes despiertan su interés sexual?

Normalmente los jóvenes empiezan a interesarse sobre temas de sexualidad a partir de los 11 o 12 años y se debe a la aparición de cambios fisiológicos u hormonales y los primeros cambios psicológicos que aparecen en la pubertad. Inicia usualmente con el “gusto” por los chicos o chicas y los primeros enamoramientos.

¿Por qué se ven más adolescentes interesados en este tema o ya están con pareja?

En la actualidad, los jóvenes cuentan con más información disponible a través de Internet, la televisión, los amigos y eso suele despertar la curiosidad sobre temas de pareja, sexuales y/o emocionales (enamoramiento). En la última década, existe una mayor apertura y libertad para poder hablar sobre temas de la sexualidad, viéndose como una oportunidad para educar a los jóvenes en estos temas.

Apoyar a los adolescentes a manejar sus conductas, impulsos y dar amor de forma correcta es labor de los padres, que deberán también tener una adecuada apertura para poder orientar de forma adecuada a sus hijos y en casos complejos o dónde el padre crea que le es difícil afrontar un tema, será de buena ayuda acudir a un especialista.

¿Cuáles son los riesgos de que los jóvenes tengan pareja a tan temprana edad?

Es importante que los jóvenes reciban adecuada orientación sexual y emocional, para prevenir los riesgos de embarazos no deseados a temprana edad, en parejas que aún no están listas para asumir la responsabilidad de cuidar un bebé. Además, cuando no se sienten escuchados, pueden precipitar el dejar el hogar e irse a vivir con la pareja, a fin de encontrar la comprensión y la confianza que no tienen en su casa.

Estas situaciones a su vez desatan otros problemas como el abandono de los estudios, el descuido académico y un alejamiento de la familia permanente. Por ello, es importante guiar a los jóvenes de cómo llevar un enamoramiento de forma sana y brindarles herramientas que les permitan manejar las etapas de la vida, incluyendo un rompimiento o desamor.

¿Cómo deben actuar los padres frente a esta situación?

Los papás tienen que hablar con sus hijos, lo primero es la comunicación, la cual es importante independientemente de la edad que tengan para generar confianza y respeto mutuo. Los padres deben estar atentos a los cambios que tienen sus hijos y sus comportamientos, el objetivo es estar para ayudarlos cuando más nos necesitan.

El apoyo emocional, la orientación y los buenos consejos serán muy valiosos en esta etapa; así como darles confianza, manejar una relación cordial de respeto y de comunicación, que permita a los padres orientar a los hijos para que sepan cómo manejar la sexualidad, es importante hablar sin tabú para que los jóvenes estén enterados que son temas de la vida y que mejor que tratarlos con sus padres o familiares con los cuales viva el adolescente.

¿Como evitar embarazos no deseados?

Una forma de poder prevenir a nuestros hijos frente a un embarazo no deseado es hablar sobre estos temas, dejando de lado los tabúes, permitiendo dar confianza a los jóvenes para que sepan cómo cuidarse o cómo postergar el inicio de su vida sexual, siempre pensando en sus metas y logros en la vida como prioridad.

En esta etapa, es importante el apoyo de los psicólogos para la orientación emocional y de un profesional médico para que les enseñe cómo usar un condón, cómo utilizar métodos de protección para evitar embarazos y prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH entre otras.

¿Cuál es el rol de los padres?

El rol de los padres debe ser informativo, de escucha, de comunicación y respeto, esto hará que los jóvenes poco a poco sean conscientes de que sus padres no son sus enemigos, sino que son aliados en su desarrollo como seres humanos.

El rol de los padres es básicamente poder orientar a sus hijos, escucharlos, apoyarlos, darles información, prevenirlos y cuidarlos, además de ayudar a que sus hijos puedan madurar en ese sentido, para que estén conscientes de su responsabilidad sexual y las consecuencias de sus actos.

