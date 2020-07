Soñar que uno se casa es bastante frecuente, sobre todo para las mujeres, para las cuales el matrimonio es una meta en su vida, aunque lo cierto es que como cualquier otro sueño, podemos darle múltiples interpretaciones según en la situación en la que te encuentres y uno de los más frecuentes es que te casas con tu ex.

Si estás pasando por un momento difícil por el fin de tu relación con esa persona especial, entonces este sueño puede reflejar la situación en la que te encuentras, ya que estaría relacionado con los asuntos que aún puedan estar pendientes por resolver.

Son muchos los que creen que si sueñas con tu expareja significa que esa persona está pensando en ti y en lo que vivieron. No es una interpretación del todo acertada, pero quien sabe, quizá tu ex novio/a aun esté enamorado de ti.

No cabe duda que este tipo de sueños es muy común y aquí hacemos un análisis de qué significa soñar que te casas con tu ex.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE TE CASAS CON TU EX NOVIO?

1. HABLA DE TU PASADO

Tranquila, el sueño no va a hacerse realidad, te guste o no, porque ni siquiera está hablando de tu ex ni de tu vida amorosa. Es un sueño que habla del pasado, de tu compromiso con el pasado, ya que estás en una boda, ¿verdad? ¿Estás dispuesta a un enlace con tu pasado? Es la forma que tiene tu subconsciente de advertirte del peligro.

2. TE AFERRAS AL PASADO

Es frecuente aferrarse al pasado pensando que antes eras más feliz y también es muy habitual anclarse al pasado, a tu forma de vivir la vida, a tus esquemas vitales de siempre, a dejar que lo que has vivido en el pasado te condicione el presente hasta el punto de no dejarte ser feliz. Fíjate en lo que está ocurriendo aquí y ahora.

3. NO PERMITAS QUE EL PASADO GUIÉ TU VIDA

Ponte alerta con este sueño en el que te casas con tu ex porque tiene un trasfondo psicológico más importante de lo que pueda parecer. Estereotipos, prejuicios y también ideas preconcebidas sobre ti misma te pesan tanto en la mochila que te están impidiendo avanzar. No se trata de tu ex, se trata de tu pasado y es hora de dejarlo en el lugar y tiempo que se merece.

En conclusión, soñar que te casas con tu ex, solo es un panorama de lo que está ocurriendo en todos los aspectos de tu vida, no solo en terrenos amorosos, te sigues anclando al pasado.

Llevas una gran y pesada carga sobre tus hombros, te aferras a la piedra con la que tropezaste y eso solo genera que no avances y estés dejando pasar el presente frente a tus ojos sin querer retomar las riendas de tu vida.

