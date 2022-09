Consejos de salud dental. La pérdida de dientes es uno de los cambios más temidos y significativos que puede sufrir nuestro cuerpo con el correr de los años. Es por eso que se recomienda rehabilitar la zona mediante una prótesis híbrida dental , que es una estructura fija atornillada sobre implantes dentales que tiene como fin reponer las piezas dentales y tejidos blandos perdidos.

Compuestas por un armazón metálico que les da la forma adecuada y permite sujetar las piezas dentales fabricadas con resina y otros materiales acrílicos, que sustituyen a las ausentes, de tal manera que une todos los dientes y además incorpora la encía. Es decir, se coloca un arco sobre todos los dientes superiores o inferiores y sobre implantes, que son aproximadamente entre 4 y 8.

¿Por qué es importante el uso de prótesis híbridas?

Para el Dr. José Pérez Yance, Director de la Clínica AmericaDent, el uso de las prótesis híbridas son necesarias cuando el paciente no se puede rehabilitar de manera convencional, ya que ésta se logra cuando se rehabilita cuando hay hueso. Sin embargo, en el caso de aquellos pacientes que han perdido mucho hueso, tejido blando y todas las piezas dentales, si es necesario. Además, de implementar el sistema All On Four acompañado por una prótesis híbrida.

Cabe destacar que las prótesis híbridas ofrecen resultados naturales con una gran similitud en color, forma, apariencia y en sensación a las piezas dentales originales, gracias a su estructura metálica que está recubierta de material acrílico de color blanco y rosa para simular la estética de los dientes y la encía.