La Navidad es un buen momento para reforzar la unión familiar y promover valores que van a acompañar a tus hijos el resto de sus vidas y van a definir el tipo de personas que serán. “Los padres tienen la misión de explicarles a sus hijos que estas fiestas no son solo para recibir regalos; al contrario, es una época para disfrutar con la familia y compartir con los demás. Aprovechen este tiempo para fomentar valores y recuerden que ellos aprenden con el ejemplo”, aconsejó el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa.

A continuación, el experto nos dice qué valores debes fomentar en tu retoño:

1. EMPATÍA. Enséñale la situación de otros niños que probablemente no van a recibir regalos o incluso una cena de Navidad como la que va a tener él. Esto hará que aprenda a ponerse en el lugar de los demás.

2. GRATITUD. Pregúntale por las cosas buenas que le han sucedido en su día y enséñale a agradecer por ellas, por más pequeñas que sean.

3. GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD. Dile a tu pequeño que busque entre sus juguetes algunos que ya no use para regalárselos a otros niños que no son tan afortunados como él.

4. HUMILDAD. Este valor es olvidado en gran medida en nuestra sociedad. La Navidad es un buen momento para recuperarlo.

SABÍAS QUE...

Enséñales a los chicos que la ilusión y la alegría no están en las cosas materiales, la alegría es dar y recibir, es hacer felices a quienes nos rodean y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

¿Está bien amenazar a tu hijo y decirle que NO tendrá regalo de Navidad?

Muchos padres piensan que con decirles a sus hijos que ‘no tendrán regalos en Navidad’, como castigo por su mal comportamiento, ellos se portarán bien de la noche a la mañana. Están equivocados. Lo único que lograrán es afectar emocionalmente al menor, pues con esta actitud destruyen la imaginación, magia e ilusión que trae esta fecha tan especial.

“Esta forma de chantaje o amenaza no solucionará el mal comportamiento de tu hijo, lo recomendable es que los padres se pregunten qué fallas hay en el tipo de crianza que imparten, tal vez son muy permisivos, no mantienen ni las rutinas ni los castigos en casa y dejan que el chico decida, restándose ellos mismos autoridad. No uses como medida de corrección quitarle los regalos, es necesario buscar otras soluciones”, advirtió la psicóloga Mayra Velásquez Puelles.

EL VERDADERO SIGNIFICADO

La Navidad se ha convertido en un sinónimo de regalos, pero no debe ser así. Trata de fomentar en tu hijo desde chiquito su verdadero significado: amor, paz y unión familiar. Lo importante es pasar un bonito momento en compañía de los seres queridos.

SANCIONES

Si el niño se portó mal durante el año, conversa con él y dile qué pasa, por qué se está comportando así. La comunicación es clave para hallar soluciones.

MÁS INFORMACIÓN:

Dina Boluarte responde a Pedro Castillo: “Me duele que esté detenido, no me he peleado con él”

Pasión Dávila lanza desafortunado comentario a periodista: “Usted a mi altura no es nada, yo fui elegido”

¿Cómo se sienten los hijos cuando sus padres discuten?