¿Quieres ser donante de leche materna? Entérate cóm

La leche materna es considerada como el primer medicamento natural que recibirá el bebé debido a la gran cantidad de nutrientes que contiene, siendo esencial para los recién nacidos en estado de prematuridad o alguna enfermedad. Contar con este alimento básico asegurará que se recuperen y desarrollen físicamente de la forma adecuada.

Sin embargo, muchas madres no pueden alimentar a sus bebés prematuros con su propia leche al estar impedidas por una serie de factores, ya sea por problemas de salud o condiciones fisiológicas. Es entonces cuando se acude a los bancos de leche materna, que permiten salvar la vida de cientos de niños prematuros gracias a la alimentación con leche materna donada.

Esa realidad ha impulsado que muchos países, incluido el nuestro, cuenten con sus propias redes de bancos de leche humana. En estos son centros se recolecta y se conserva la leche de madres donantes, quienes pueden cumplir fácilmente con las condiciones para tal función.

En ese sentido, la Ginecobstetra Yda Gamarra de Pigeon Perú, expertos en artículos para el cuidado del bebé y la mamá, destaca la importancia de difundir y promover la donación de leche materna, señalando todos los detalles para acercarnos al tema:



Toda mamá lactante y sana puede donar. Las candidatas para ser donante deben contar con un exceso de producción de leche y estar dando de mamar a su hijo, además de contar con un estado de salud óptimo. Para ello se realizan exámenes de sangre a fin de descartar enfermedades y/o consumo de sustancias tóxicas.



El hijo de la donante no se quedará sin leche, al contrario, el hecho de que se extraiga leche para donarla hará que aumente la cantidad. No obstante, es recomendable que la donante haya cumplido la lactancia de su hijo durante su primer mes de vida antes de empezar a extraerse leche para donar.



¿Dónde se puede donar leche materna en Perú? Se puede acudir al Instituto Nacional Materno Perinatal, que forma parte de la red nacional de bancos de leche humana. En ese centro se le brinda la orientación y la evaluación correspondientes para saber si la candidata es apta para ser donante.



La leche recolectada en los bancos debe pasar estrictos controles sanitarios. En los bancos de leche humana se cumplen protocolos que garantizan la seguridad de la leche dispensada, así como su calidad, conservando sus propiedades nutricionales. A través de controles microbiológicos se determina que no transmite ninguna infección o toxicidad.



Los bebés prematuros o gravemente enfermos son los principales receptores de la leche donada, según recomendación de la OMS y UNICEF, en base a los estudios científicos que demuestran los beneficios de la leche materna donada.



La leche donada es más nutritiva que la de fórmula, ya que la leche materna se tolera mejor, además de proteger a los recién nacidos enfermos o prematuros contra las afecciones intestinales graves, como la enterocolitis, y disminuye el riesgo de infecciones.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.