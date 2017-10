Raúl Quispe Bendezú, a puertas del éxito 

Un verdadero emprendedor nunca se rinde y Raúl Quispe Bendezú ahora lo sabe. Cuando fue despedido de su trabajo de años, apostó por iniciar su propio negocio en Villa El Salvador. Su poca experiencia hizo que perdiera su capital, pero aun así continuó. Hoy su empresa 'Puertas Perú' tiene 13 años en el mercado y fabrica puertas de madera contra incendios.



​¿Es cierto que fabrica puertas contra incendios?

Sí, es una puerta de madera que está recubierta con una pintura especial que inhibe el fuego, esa pintura se transforma en costra y no llega a penetrar a la madera ni quemarla.



¿Cuánto cuesta esta puerta?

Un aproximado de 1300 soles, depende mucho del tamaño.



¿Cuánto tiempo lleva en el negocio?

Hace 13 años me despidieron e invertí todo mi dinero en el negocio de la compra y venta de madera.



¿Qué fue lo más difícil?

Cuando no conoces el rubro sufres, yo perdí mi capital y me quedé sin nada por una estafa. Mandé un pedido de madera al extranjero y la empresa nunca existió. Perdí mucho.



¿Cómo hizo para recuperarse?

Por mi esposa. Cuando perdí mi capital estuve a punto de volverme loco, pero mi esposa me dijo "tranquilo, el dinero se recupera, vamos a trabajar duro". Y así lo hicimos.



Entonces, decidió hacer puertas.

Sí, empecé con la producción de puertas de primera calidad. Ahora las exporto.



¿Qué tipo de madera utiliza?

Solo pino y cedro. He hecho puertas para la Universidad Agraria, el Estadio Nacional y varios delos colegios emblemáticos.



